تشكيل كأس العالم - يامال وأولمو يقودان هجوم إسبانيا أمام النمسا

دفع لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بالثنائي لامين يامال وداني أولمو في خط الهجوم.

لامين يامال النادي : برشلونة إسبانيا

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره النمسا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

كما دفع دي لا فوينتي باللاعب بيدرو بورو في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: بيدرو بورو - باو كوبارسي - إيمريك لابورت - مارك كوكوريا.

الوسط: بيدري - رودري - أليكس بايينا.

الهجوم: داني أولمو - ميكيل أويارزبال - لامين يامال.

ويصعد الفائز من مواجهة إسبانيا ضد النمسا لملاقاة المتأهل من مباراة كرواتيا أمام البرتغال.

وصعد منتخب إسبانيا من دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط.

بينما النمسا صعدت في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الجزائر صاحبة المركز الثالث.

ولم يتخط منتخب إسبانيا ثمن النهائي منذ تتويجه باللقب في نسخة 2010.