تشكيل كأس العالم - يامال وأولمو يقودان هجوم إسبانيا أمام النمسا
الخميس، 02 يوليه 2026 - 20:50
كتب : FilGoal
دفع لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بالثنائي لامين يامال وداني أولمو في خط الهجوم.
لامين يامال
النادي : برشلونة
ويواجه منتخب إسبانيا نظيره النمسا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.
كما دفع دي لا فوينتي باللاعب بيدرو بورو في التشكيل الأساسي.
وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
الدفاع: بيدرو بورو - باو كوبارسي - إيمريك لابورت - مارك كوكوريا.
الوسط: بيدري - رودري - أليكس بايينا.
الهجوم: داني أولمو - ميكيل أويارزبال - لامين يامال.
ويصعد الفائز من مواجهة إسبانيا ضد النمسا لملاقاة المتأهل من مباراة كرواتيا أمام البرتغال.
وصعد منتخب إسبانيا من دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط.
بينما النمسا صعدت في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الجزائر صاحبة المركز الثالث.
ولم يتخط منتخب إسبانيا ثمن النهائي منذ تتويجه باللقب في نسخة 2010.