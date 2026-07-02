كأس العالم - نيفيز: ما زلت أتحدث مع جوتا واللعب من أجله يمثل دافعا كبيرا لي

الخميس، 02 يوليه 2026 - 20:24

كتب : FilGoal

جوتا مهاجم ليفربول

لا يزال ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال السابق حاضرا رفقة زملائه رغم وفاته.

ديوجو جوتا

النادي :

روبن نيفيز

النادي : الهلال

البرتغال

وتأتي المباراة المرتقبة أمام كرواتيا في أجواء مؤثرة، بعد مرور عام على وفاة جوتا في حادث سيارة بإسبانيا.

وقال روبن نيفيز في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي: "ما زلت أتحدث معه حتى الآن".

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وأضاف "لدينا مجموعة تجمعنا معه ومع زوجته، وما زلنا نرسل له الرسائل".

وكان جوتا قد توفي عن عمر 28 عاما، بعد أيام من زواجه، إثر حادث سيارة بسبب انفجار إطار.

وشدد نيفيز "اللعب من أجل جوتا يمثل دافعا كبيرا للفريق، ونحمل ذكراه معنا في كل شيء".

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا في صراع التأهل لثمن النهائي.

ويحمل لاعبو الفريق ذكراه خلال البطولة، سواء من خلال الصور أو الإشارات الرمزية داخل المباريات.

واختتم نيفيز تصريحاته "سنفعل كل ما نستطيع من أجل إبقاء ذكراه معنا".

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