كرة سلة - الهزيمة الثالثة.. خسارة منتخب مصر أمام مالي

الخميس، 02 يوليه 2026 - 20:03

كتب : محمد سمير

عمرو الجندي - مصر ضد مالي كرة سلة

تعرض منتخب مصر لرجال كرة السلة للهزيمة الثالثة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويأتي ذلك في افتتاح مباريات النافذة الثانية والدور الثاني للمجموعة بالمرحلة الأولى من التصفيات.

ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم كل من مالي وأنجولا وأوغندا، وتقام النافذة الثانية في أنجولا.

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وتغلب منتخب مالي على مصر بنتيجة 78-70، وكان الشوط الأول لصالح مالي بنتيجة 43-35.

ولم ينجح منتخب مصر في التفوق سوى في الفترة الرابعة بنتيجة 24-20 لكن ذلك لم يكن كافيا للعودة في النتيجة.

ويلعب منتخب مصر أمام كل من أنجولا يوم السبت وضد أوغندا يوم الأحد، ويصعد أول 3 منتخبات في المجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات.

وحسم منتخب مالي تأهله للمرحلة الثانية قبل جولتين من ختام المرحلة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة.

أما المنتخب المصري ففي المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وفي الدور الأول خسر منتخب مصر أمام مالي وأنجولا قبل أن يفوز المنتخب على أوغندا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة في التصفيات كل من:

عمرو الجندي - عاصم مرعي - عمر طارق - أنس أسامة - إيهاب أمين - ميدو طه - بيبو زهران - آدم موسى - إسماعيل مسعود - خالد عبد الناصر - ياسين شيخو - حمد فتحي.

وتقام المرحلة الثانية من التصفيات في أغسطس وفبراير المقبلين، إذ يتأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعة الرابعة التي تضم مصر بجانب الثلاثي المتأهل من مجموعة كوت ديفوار والسنغال والكونغو الديمقراطية ومدغشقر.

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