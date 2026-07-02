بعد دفع مستحقات جوميز.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 15

قلص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضايا الزمالك المتسببة في إيقاف القيد على النادي الأبيض.

ورفع فيفا قضية مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

وتقلص عدد قضايا الزمالك في "فيفا" إلى 15 قضية.

وكان الزمالك قد تعاقد مع جوميز في فبراير 2024، وعقب 10 أشهر أعلن المدرب البرتغالي رحيله.

وكانت مواجهة إنييمبا في نيجيريا آخر مباراة قاد جوميز فيها الزمالك، والتي كانت بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وخاض الزمالك 47 مباراة تحت قيادة جوميز ونجح في تحقيق الفوز 27 مرة مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.

وحقق جوميز لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقيا مع الزمالك خلال 10 أشهر.

وكشف الزمالك في وقت سابق، عبر مركزة الإعلامي عن إنهاء القضايا الخاصة، بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأسبق، وكذلك البلجيكي يانيك فيريرا.

كما أعلن الزمالك إنهاء قضيتي بيير باهرلي، ويوجوسلاف لازيتش مساعدي فيريرا في الجهاز الفني السابق للفريق.

وانتهى الزمالك أيضا، من قضيتي مستحقات التونسي أحمد الجفالي، ومستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.