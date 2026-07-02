كأس العالم - إيراني يرفع دعوى قضائية ضد فيفا مطالبا بمليار دولار بعد الخروج من مصر

الخميس، 02 يوليه 2026 - 19:16

كتب : FilGoal

رامين رضائيان - مصر ضد إيران

تقدم لطف الله كاوه أفراسيابي السياسي الإيراني السابق بدعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو، بسبب خروج منتخب إيران من كأس العالم أمام مصر.

وكشفت صحيفة إندبندنت عن مطالبة أفراسيابي بتعويض يصل إلى مليار دولار، معتبرا أن القرار التحكيمي حرم إيران من الفوز والتأهل.

وجاءت الأزمة بعد إلغاء هدف لصالح إيران بداعي التسلل عقب الرجوع لتقنية الفيديو، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية.

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وقال أفراسيابي إن القرار كان "خاطئا ومتعمدًا"، مشيرا إلى وجود تمييز ضد منتخب إيران.

وأضاف أن الدعوى تشمل ملايين المشجعين الإيرانيين الذين تأثروا بالواقعة.

وأكد "المبلغ المطلوب متواضع مقارنة بحجم الضرر، وتقنية الفيديو تم استخدامها بشكل غير عادل في المباراة".

كما انتقد ما وصفه بسوء معاملة بعثة منتخب إيران خلال البطولة.

وأوضح أن الفريق واجه صعوبات تتعلق بالتأشيرات والتنقل والإقامة.

من جانبه، قال أمير قلعه نويي مدرب إيران: "نحن أكثر فريق تعرض للظلم في البطولة".

وأضاف "واجهنا ظروفا صعبة أثرت على اللاعبين، والتعامل معنا لم يكن جيدا".

وتسعى الدعوى للحصول على صفة جماعية نيابة عن الجماهير الإيرانية.

ولم يصدر تعليق رسمي من فيفا حتى الآن.

وأتم أفراسيابي أنه سيبدأ الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.

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