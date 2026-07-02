النحاس: طلبت ضم 4 لاعبين من الأهلي.. وهذا سبب بيع دغموم

كشف عماد النحاس المدير الفني للمصري، عن تقدمه بطلب لضم لاعبين من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح النحاس في تصريحات إذاعة أون سبورت "طلبت تجديد إعارة عمر الساعي ومصطفى العش، لو لم يكن لهما مكانا في النادي الأهلي."

وأضاف "كما طلبت الحصول على خدمات أحمد رضا ومحمد شكري من الأهلي."

ونفى النحاس أن يكون ضم هؤلاء اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع لاعبي المصري "الصفقة ليست تبادل لاعبين، ولم تتحدث معي الإدارة عن ذلك."

وعن سبب رحيل عبد الرحيم غموم، قال النحاس "دغموم يلعب في الدوري المصري منذ 3 سنوات، وظهر مع النادي المصري بشكل جيد، والموسم المقبل هو الأخير له في عقده مع الفريق."

وأتابع "نرغب في الاستفادة منه، أو إذا قررنا بقاءه فيجب التجديد له، حسب رؤية النادي."

وأثنى على اللاعب الجزائري "دغموم لاعب مهم، وفي حالة خروجه نبحث عن لاعب يسد الفراغ الذي سيتركه."

كما قدم النحاس الشكر لكامل أبو علي رئيس المصري "أوجه الشكر لتنفيذه كل شيء للنادي، واهتمامه ورغبته في تتويج الفريق ببطولة."

وتوج المصري ببطولة بعد غياب 28 عاما، بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام النادي الأهلي اتفاقه مع عبد الرحيم دغموم، ومحمد مخلوف لاعبي المصري.