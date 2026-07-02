كأس العالم - محرز: مونديال 2026 هو الأخير في مسيرتي

الخميس، 02 يوليه 2026 - 17:22

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

أوضح رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن بطولة كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته المونديالية مع الخضر.

ويستعد محرز لقيادة منتخب الجزائر أمام سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم في السادسة من صباح الجمعة.

ونقلت قناة الحياة الجزائرية تصريحات محرز التي قال فيها: "ربما حان الوقت بالنسبة لي لتمرير المشعل والتوقف. ستكون هذه آخر كأس عالم أخوضها، وهذا أمر مؤكد".

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وأضاف "كان هدفنا هو تجاوز مرحلة المجموعات في كأس العالم، وقد حققناه".

وأضاف "منتخب الجزائر لم يسبق له أبداً أن فاز بمباراة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، ونسعى لتحقيق ذلك".

وأتم "الآن علينا أن نجعل ذلك يحدث، من أجلنا، ومن أجل عائلاتنا. ومن أجل وطننا، هذا هو الأهم".

وشارك محرز كبديل في لقاء الأرجنتين بالجولة الافتتاحية، قبل أن يشارك كأساسي أمام الأردن والنمسا.

وسجل نجم أهلي جدة هدفين أمام النمسا ليقود فريقه للتعادل 3-3 والتأهل لدور الـ32.

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