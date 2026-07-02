كأس العالم - كورتوا: عشت الريمونتادا أمام السنغال من قبل مع ريال مدريد

شدد تيبو كورتوا حارس بلجيكا على أن عودة فريقه أمام السنغال تشبه السيناريوهات التي اعتاد عليها بقميص ريال مدريد خلال السنوات الماضية.

وحقق منتخب بلجيكا انتصارا مثيرا أمام السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في دور الـ32 من كأس العالم ليتأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ16.

وقال كورتوا في تصريحات للصحفيين: "لقد عشت مثل هذه اللحظات مرات عديدة مع ريال مدريد".

وواصل "كنا نعرف أن منتخب السنغال قوي، خاصة مع إسماعيلا سار الذي يتمتع بسرعة كبيرة، كما أن لديهم حضورا واضحا داخل منطقة الجزاء، وهو ما ظهر في الهدف الأول، بينما جاء الهدف الثاني من كرة طويلة".

وأردف "كنا ندرك أن خطورتهم تكمن في السرعة، وربما علينا مراجعة بعض التفاصيل ومعرفة ما الذي أخطأنا فيه، لأن لديهم جودة عالية في التمرير وبناء اللعب من الخلف".

وكشف "في بعض اللحظات، عندما يحصل اللاعب على حرية التمرير، كان يجب أن يتم الضغط بشكل أسرع، وكذلك على خط الدفاع التراجع بشكل أفضل، لكن هذه أيضا من نقاط قوة المنافس، وأحيانا عليك أن تعترف بجودة الخصم".

وأتم "بشكل عام، دافعنا بصورة جيدة جدا، باستثناء فرصة واحدة لساديو ماني، ولا أعتقد أنهم صنعوا فرصا خطيرة أخرى، حتى في الوقت الإضافي كانت هناك فرصة واحدة فقط، كما تعاملنا جيدا مع الكرات الثابتة، في بطولة كأس العالم، أمام منتخبات قوية، يمكننا أن نكون سعداء بهذا الأداء".

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره الأمريكي في دور الـ16 لكأس العالم الثلاثاء المقبل.