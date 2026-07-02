كأس العالم - مانشستر سيتي يتعاقد مع إليوت أندرسون

الخميس، 02 يوليه 2026 - 16:16

كتب : FilGoal

إنجلترا ضد كرواتيا - إليوت أندرسون

أعلن نادي مانشستر سيتي توصله إلى اتفاق مع نوتنجهام فورست بشأن انتقال لاعب الوسط إليوت أندرسون خلال فترة الانتقالات.

إليوت أندرسون

النادي : نوتنجهام فورست

أمريكا 2026

ويبلغ أندرسون من العمر 23 عامًا، ويتواجد حاليًا مع منتخب إنجلترا للمشاركة في منافسات كأس العالم، حيث خضع بالفعل للكشف الطبي في مدينة كانساس بالولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تُستكمل الإجراءات الرسمية للصفقة عقب عودة اللاعب إلى إنجلترا، في ظل انتظار الإعلان النهائي عن تفاصيل التعاقد.

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وأكد مانشستر سيتي في بيانه تمنياته بالتوفيق لإليوت أندرسون ولمنتخب إنجلترا خلال مشوارهم في كأس العالم، مشيرًا إلى تطلعه للترحيب باللاعب في مانشستر خلال الفترة المقبلة.

وقاد أندرسون منتخب إنجلترا لتصدر المجموعة الثانية عشر برصيد 7 نقاط، وتأهل الأسود الثلاثة إلى دور الـ16 لمواجهة المكسيك في الجولة المقبلة.

وخاض أندرسون مع نوتنجهام فورست 92 مباراة مسجلا 6 أهداف وصنع 11 آخرين.

مانشستر سيتي إليوت أندرسون
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