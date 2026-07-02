كأس العالم - مانشستر سيتي يتعاقد مع إليوت أندرسون

أعلن نادي مانشستر سيتي توصله إلى اتفاق مع نوتنجهام فورست بشأن انتقال لاعب الوسط إليوت أندرسون خلال فترة الانتقالات.

إليوت أندرسون النادي : نوتنجهام فورست أمريكا 2026

ويبلغ أندرسون من العمر 23 عامًا، ويتواجد حاليًا مع منتخب إنجلترا للمشاركة في منافسات كأس العالم، حيث خضع بالفعل للكشف الطبي في مدينة كانساس بالولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تُستكمل الإجراءات الرسمية للصفقة عقب عودة اللاعب إلى إنجلترا، في ظل انتظار الإعلان النهائي عن تفاصيل التعاقد.

Manchester City and Nottingham Forest have reached an agreement for the transfer of Elliot Anderson. Read more 🔗 https://t.co/9LdDn5182n pic.twitter.com/pX7HDVXRq9 — Manchester City (@ManCity) July 2, 2026

وأكد مانشستر سيتي في بيانه تمنياته بالتوفيق لإليوت أندرسون ولمنتخب إنجلترا خلال مشوارهم في كأس العالم، مشيرًا إلى تطلعه للترحيب باللاعب في مانشستر خلال الفترة المقبلة.

وقاد أندرسون منتخب إنجلترا لتصدر المجموعة الثانية عشر برصيد 7 نقاط، وتأهل الأسود الثلاثة إلى دور الـ16 لمواجهة المكسيك في الجولة المقبلة.

وخاض أندرسون مع نوتنجهام فورست 92 مباراة مسجلا 6 أهداف وصنع 11 آخرين.