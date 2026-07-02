كأس العالم - بيلد: ناجلزمان يواجه خطر الرحيل عن منتخب ألمانيا

عقد يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا اجتماعًا استمر 3 ساعات في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، للتحدث حول مستقبله، حسب جريدة بيلد.

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وأوضح التقرير أن الاجتماع ركز على إجراء تقييم سريع للإخفاق في كأس العالم، حيث طُلب من ناجلزمان أولًا شرح وجهة نظره بشأن خروج ألمانيا.

وذلك قبل أن يجيب عن أسئلة تتعلق بالأخطاء الفنية داخل الملعب، والأجواء التي أحاطت بمعسكر المنتخب في الولايات المتحدة.

وفي نهاية الاجتماع، اقترح مسؤولو الاتحاد الألماني على ناجلزمان أن يفكر في تقديم استقالته بنفسه.

ومُنح يوليان مهلة لدراسة خياراته، بينما يرغب المسؤولون في منحه مخرجًا يسمح له بالرحيل ورأسه مرفوع.

ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي في موعد أقصاه مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لبيلد.

ويرفض ناجلزمان الاستقالة من منصبه، بعد توديع كأس العالم من دور الـ32.

وقال ناجلزمان في تصريحات للصحفيين عقب الخروج: "لن أستقيل. إذا أراد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن أبقى حتى عام 2028، فسأبقى".

وأضاف "أما إذا لم يرغبوا بذلك، فسأغادر وأترك المشروع".

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وذلك بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.