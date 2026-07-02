كأس العالم - الرياضية: سالم الدوسري يرفض الاعتزال الدولي

رفض سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي فكرة الاعتزال الدولي، عقب خروج الأخضر من الدور الأول من بطولة كأس العالم 2026، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن سالم - 34 عامًا - قرر الاستمرار، وقيادة الأخضر في المنافسات المقبلة، التي يأتي في مقدمتها بطولتا خليجي 27، وكأس آسيا، وتستضيفها السعودية في سبتمبر ويناير المقبلين.

وغاب سالم عن التسجيل مع الصقور في مونديال 2026، بعد أن لعب 90 دقيقة أمام أوروجواي 1ـ1.

ومثلها أمام إسبانيا، كما شارك في 66 دقيقة أمام كاب فيردي.

وأضاف التقرير أن إدارة الهلال منحت سالم وبقية اللاعبين الدوليين إجازة خاصة لمدة 18 يومًا، بعد نهاية المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، على أن يعود لأداء التدريبات في معسكر النمسا، الذي ينطلق 15 من الشهر الجاري.

وسجل سالم مواجهته الـ111 الدولية بعد مشاركته الأخيرة ضد كاب فيردي.

فيما يعد الهداف الثامن في تاريخ المنتخب السعودي، بـ26 هدفًا.