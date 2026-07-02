كافاني يعلن رحيله عن بوكا جونيورز

أعلن إدينسون كافاني رحيله رسميا عن بوكا جونيورز، عبر مقطع فيديو نشره اليوم الخميس على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يكشف عن قراره بشأن الاعتزال.

إدينسون كافاني النادي : بوكا جونيورز بوكا جونيورز

وكانت تقارير صحفية أرجنتينية قد كشفت قبل أسبوعين اتجاه النادي لفسخ عقد المهاجم الأوروجوياني، في ظل معاناته من إصابات متكررة أبعدته عن الملاعب لنحو 4 أشهر.

وقال كافاني عبر مقطع مصور أعلن فيه رحيله: "لن أندم أبدا على قرار القدوم إلى هنا وتحقيق رغبتي في اللعب بقميص بوكا، مررت بلحظات صعبة لم أتخيلها، ولم تسمح لي بترك البصمة التي تمنيتها مع هذا النادي الكبير".

Gracias de corazón 💙💛 pic.twitter.com/F4z9xMugrW — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) July 2, 2026

وواصل "عندما تعرفت على بوكا وكل ما يحيط به، شعرت أن هذه الحياة ستمنحني الدافع للاستعداد وتقديم 100% في كل مباراة".

كافاني انضم إلى بوكا قبل 3 سنوات، وشارك في 81 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا، لكنه غادر الفريق دون التتويج بأي لقب، وسط تأثير واضح للإصابات على مسيرته مع النادي.

يُذكر أن كافاني سبق له التألق مع باريس سان جيرمان، كما يُعد أحد أبرز هدافي منتخب أوروجواي تاريخيًا، دون أن يعلن حتى الآن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن بوكا.