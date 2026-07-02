نحو توتنام؟ تونالي: قررت خوض تجربة جديدة

كشف الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل عن استعداده لخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، وذلك تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف توتنام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وكشفت صحيفة سكاي سبورت بالأمس الأربعاء أن الاتفاق بين نيوكاسل وتوتنام تم بانتقال تونالي إلى الفريق اللندني مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال تونالي في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "قررت خوض تجربة جديدة، وأنا مستعد تماما لهذه المغامرة".

ومن المنتظر أن يصل لاعب الوسط الإيطالي إلى العاصمة الإنجليزية خلال الساعات المقبلة، من أجل إنهاء إجراءات انضمامه لتوتنام، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه مع السبيرز في المرحلة القادمة.

ويعمل توتنام على هذه الصفقة من أجل تعزيز صفوف الفريق من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وخاض تونالي مع نيوكاسل 110 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 10 آخرين.