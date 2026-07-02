الرياضية: النصر يمدد تعاقده جناحه

الخميس، 02 يوليه 2026 - 12:56

كتب : FilGoal

عبد الرحمن غريب - النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي النصر مدد عقد جناحه عبد الرحمن غريب.

وانتهى عقد غريب مع النصر بنهاية الموسم المنصرم.

وأوضح التقرير أن النصر مدد عقد غريب 3 أعوام على أن يتسلم 10 ملايين سنويًا.

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قبل أيام، أفادت الجريدة نفسها أن وكيل أعمال عبد الرحمن غريب أبلغ إدارة النادي بموافقة موكله الرسمية على تجديد عقده.

وشارك جناح النصر ضمن الموسم الماضي في 32 مباراة بمختلف المسابقات، لعب خلالها 1091 دقيقة.

وسجل ستة أهداف، إلى جانب ست تمريرات حاسمة.

وكان غريب قريبًا من مغادرة النصر في الصيف الماضي بعد أن تقدم ناديا نيوم والعلا بطلب شراء عقده، إلا أن المعطيات تغيرت بعد إقالة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

وانضم غريب إلى صفوف النصر صيف 2022 قادمًا من أهلي جدة.

النصر عبد الرحمن غريب
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