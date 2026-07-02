توتنام يعلن التعاقد مع ماتيوس فرنانديز

الخميس، 02 يوليه 2026 - 12:39

كتب : FilGoal

ماتيوس فرنانديز

أعلن نادي توتنام هوتسبير تعاقده رسميا مع لاعب الوسط البرتغالي الشاب ماتيوس فرنانديز قادما من وست هام يونايتد، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات.

ماتيوس فيرنانديز

النادي : وست هام يونايتد

توتنام هوتسبر

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما وقع على عقود انضمامه بعد اقتناع متبادل بين الطرفين، حيث أكد ماتيوس أن خطوة الانتقال إلى توتنام تمثل مرحلة مهمة في مسيرته، مشيرا إلى أن حديثه مع المدير الفني كان عاملا حاسما في قراره.

وقال ماتيوس في تصريحات عبر موقع توتنام: "أنا متحمس للغاية لهذه الخطوة، توتنام نادٍ كبير، والحديث مع المدرب كان مميزا جدا، نتشارك الرؤية نفسها لكرة القدم، القتال داخل الملعب، اللعب بطاقة عالية، ومحاولة الفوز في كل مباراة، لا أطيق الانتظار للبدء وتقديم كل ما لدي من أجل النادي".

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وكان ماتيوس قد تدرج في أكاديمية سبورتنج لشبونة، قبل خوض تجارب ناجحة مع ساوثامبتون ثم وست هام، حيث فرض نفسه كأحد أبرز لاعبي الوسط الشباب في الدوري الإنجليزي، بفضل مجهوده الدفاعي وقدرته على التقدم بالكرة والمساهمة الهجومية.

ويمتلك ماتيوس سجلا دوليا مميزا مع منتخبات البرتغال السنية، قبل أن يظهر لأول مرة مع المنتخب الأول في مارس 2026، ليواصل تأكيد تطوره السريع على المستويين المحلي والدولي.

وخاض اللاعب مع وست هام 38 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

ماتيوس فرنانديز توتنام الدوري الإنجليزي
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