كأس العالم - بيلد: ديست على أعتاب ليفركوزن وبرشلونة ينتظر نصيبه من الصفقة

بات الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست على أعتاب خطوة جديدة في مسيرته الأوروبية، بعدما خطف الأنظار هذا الموسم مع بي إس في آيندهوفن، إلى جانب ظهوره المميز في كأس العالم مع منتخب الولايات المتحدة.

وقاد ديست منتخب أمريكا للتأهل لدور الـ16 في كأس العالم بعد تخطي عقبة البوسنة والهرسك بهدفين مقابل لا شيء ويستعد لمواجهة بلجيكا في الدور المقبل.

وقدم ديست موسما لافتا بقميص آيندهوفن، تزامن مع ثقة كاملة من المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي منحه الجبهة اليمنى كاملة في منتخب الولايات المتحدة، ليصبح أحد أكثر الأظهرة طلبا في سوق الانتقالات الحالية.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن باير ليفركوزن دخل في مفاوضات متقدمة لضم اللاعب، مستغلا رحيل أليخاندرو جريمالدو إلى أتلتيكو مدريد.

وبحسب التقرير فإن الاتفاق بات قريبا، وقد تتجاوز قيمة الصفقة 20 مليون يورو، بينما يطالب آيندهوفن بالحصول على 25 مليونا.

ويمتلك برشلونة نسبة 20% من حقوق اللاعب، ما يعني أن خزائن النادي الكتالوني قد تستفيد بنحو خمسة ملايين يورو حال إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، في ظل متابعة دقيقة من إدارة برشلونة لتفاصيل المفاوضات.

وخاض ديست مع أيندهوفن 82 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 16 آخرين.

وحقق مع فريقه 3 ألقاب للدوري الهولندي، ولقب كأس هولندا.