كأس العالم: بيتكوفيتش: أنا سويسري لكن اليوم بلدي هي الجزائر وأريد الفوز

أوضح فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر أن مواجهة سويسرا تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، مشددًا على أن انتماءه الرياضي في هذه اللحظة هو للمنتخب الجزائري فقط.

ويصطدم المنتخب الجزائري بنظيره السويسري في السادسة من صباح الجمعة في دور الـ32 من كأس العالم.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات نشرتها جريدة النهار: "أنا سويسري، لكن اليوم بلدي هي الجزائر وأريد الفوز".

وأضاف "لا أخلط الأمور. عشت أشياء جميلة وأنا فخور بكوني سويسريا، لكن أنا مدرب الجزائر حاليا".

وأكمل "عائلتي لن تكون ضدي، بل ستدعمني".

وتابع ذو الأصول البوسنية "سنفعل كل شيء أمام سويسرا من أجل تحقيق الفوز، والتأهل لثمن نهائي كأس العالم".

وعبّر بيتكوفيتش عن إعجابه الكبير بالأجواء التي صنعها الجمهور الجزائري بعد التأهل لدور الـ32 "شاهدت مقاطع جميلة لجماهيرنا، كل البلاد كانت سعيدة بالتأهل، وآمل أن يكون الملعب ممتلئًا بالجزائريين أيضًا.

وتأهل منتخب الجزائر إلى الأدوار الإقصائية بعد الخسارة أمام الأرجنتين، ثم الفوز على الأردن والتعادل مع النمسا.