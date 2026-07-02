لا زيادة لعدد الأجانب في الدوري السعودي

الخميس، 02 يوليه 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

أبقى الاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة الأجانب الثمانية خلال المباراة الواحدة مع كل فريق بالدوري السعودي باستثناء كأس الملك وكأس السوبر في موسم 2026ـ2027، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن التعميم الذي أرسله اتحاد كرة القدم السعودي للأندية بشأن تصنيف وأعمار اللاعبين المعتمد للموسم المقبل، لم يتضمن تغييرات سواء على صعيد قائمة الفريق أو عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

إذ حدد قائمة كل فريق بـ25 لاعبًا حدًا أعلى، و16 لاعبًا حدًا أدنى، منهم 10 أجانب، بينهم اثنان من مواليد 2005، ومحترف من مواليد السعودية عام 2000 فما فوق، على أن يكون لاعب المواليد اختياريًا، ويمكن تعويضه بلاعب سعودي.

أخبار متعلقة:
كيسيه يرحل من أهلي جدة في الجول يكشف موقف علي ماهر من قيادة بيراميدز خبر في الجول - المفاوضات مستمرة بين شكري والمصري لحسم الانتقال خبر في الجول - مخلوف يتوصل لاتفاق على البنود الشخصية مع الأهلي

أما على صعيد دوري الدرجة الثانية، فإن قائمة كل فريق تضم أربعة لاعبين أجانب، ومحترفًا من مواليد السعودية يكون اختياريًا، ويمكن تعويضه بلاعب أجنبي خامس، ويكون سبعة لاعبين سعوديون من مواليد 2004 فما فوق، ويقتصر مركز حراسة المرمى على اللاعبين السعوديين كما كان عليه الحال في الموسم الماضي.

وبالنسبة لدوري الدرجة الثالثة، فتضم قائمة الفريق ثلاثة لاعبين أجانب، إضافة إلى لاعب من مواليد السعودية 2004 فما فوق، وستة لاعبين سعوديين مواليد 2004 فما فوق، على أن يكون مركز الحراسة مقتصرًا على اللاعبين السعوديين.

وفي دوري الدرجتين الرابعة والخامسة، فإنه قائمة الفرق خلت من اللاعبين الأجانب.

في موازاة ذلك، تتكون قائمة كل فريق في الدوري الممتاز للسيدات من 15 لاعبة سعودية، وست أجنبيات، منهن واحدة من مواليد 2006 فما فوق، إضافة إلى لاعبتين من مواليد السعودية.

الدوري السعودي
نرشح لكم
كيسيه يرحل من أهلي جدة سكاي: أهلي جدة يرغب في ضم صلاح خلفا لمحرز كأس العالم - قبل لقاء بلجيكا.. ميندي يعود لمنتخب السنغال بعد رحلة سريعة للسعودية كأس العالم - طائرة منتخب السعودية تعود بـ8 لاعبين فقط من أصل 29 كورييري ديلو سبورت: اتحاد جدة يغري كونتي بـ20 مليون يورو سنويًا الشرق الأوسط: استقالة المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي بعد وداع كأس العالم مبكرا.. رئيس الاتحاد السعودي يعلن استقالته من منصبه الشرق الأوسط: الرياض السعودي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه
أخر الأخبار
سكاي: جلاسنر يقترب من تدريب فورست بشروطه 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - بيلد: ديست على أعتاب ليفركوزن وبرشلونة ينتظر مبلغ مالي 30 دقيقة | في المونديال
كأس العالم: بيتكوفيتش: أنا سويسري لكن اليوم بلدي هي الجزائر وأريد الفوز 31 دقيقة | في المونديال
لا زيادة لعدد الأجانب في الدوري السعودي 49 دقيقة | سعودي في الجول
كأس العالم - منتخب مصر يصل دالاس استعدادا لمواجهة أستراليا ساعة | في المونديال
في الجول يكشف موقف علي ماهر من قيادة بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
كيسيه يرحل من أهلي جدة ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الخميس 2 يوليو وفجر الجمعة.. مواجهتان أوروبيتان والجزائر أمام سويسرا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532375/لا-زيادة-لعدد-الأجانب-في-الدوري-السعودي