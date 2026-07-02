في الجول يكشف موقف علي ماهر من قيادة بيراميدز

الخميس، 02 يوليه 2026 - 11:19

كتب : عمرو نبيل

علي ماهر

عُقدت جلسة بين مسؤولي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز من أجل أن يتولى علي ماهر تدريب الأخير بدءا من الموسم المقبل.

ويعمل نادي بيراميدز على تعويض رحيل مدرب الفريق الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش الذي أعلن رحيله بعد نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا طلب الحصول على قيمة راتب 7 أشهر تحصل عليها علي ماهر للموافقة على رحيله (5 أشهر مكافأة وإنهاء الموسم رابعا في ترتيب الدوري + شهران مقدم تعاقد الموسم الجديد) وذلك بعدما صرفها النادي له سابقا من أجل ضمان استمراره.

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ويبحث بيراميدز عن التوصل لاتفاق من يرضي جميع الأطراف من أجل انهاء كل شيء والحصول على خدمات علي ماهر مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل وأن يخوض مع الفريق الفترة التحضيرية.

ويذكر أن هناك أكثر من اسم مرشح لتدريب بيراميدز الموسم المقبل أبرزهم رولاني موكوينا مدرب صنداونز والوداد السابق ومدرب كرواتي آخر، والحسم سيكون بمعرفة إدارة النادي في الإمارات.

وقاد علي ماهر سيراميكا كليوباترا للوصول إلى الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل الفريق المركز الرابع برصيد 44 نقطة خلف النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

وتولى علي ماهر تدريب سيراميكا كليوباترا في 50 مباراة محققا 24 انتصارا و9 تعادلات و17 هزيمة.

وأنهى بيراميدز الموسم المنتهي في المركز الثاني خلف الزمالك بطل الدوري بفارق نقتطين وتأهل الفريق إلى أبطال إفريقيا.

علي ماهر نادي بيراميدز الدوري المصري
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