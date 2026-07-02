كيسيه يرحل من أهلي جدة

ودع نادي أهلي جدة لاعبه الإيفواري فرانك كيسيه بعد نهاية عقده.

وأفاد النادي في بيان: "شكرًا فرانك كيسيه 3 أعوام كانت مليئة بالعطاء والتميز.. كفيت ووفيت".

إدارة أهلي جدة تراجعت عن الطلب الذي سبق أن رفعته إلى لجنة الاستقطاب بشأن تجديد عقد الإيفواري، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وتداولت تقارير عدة عن محطة كيسيه المستقبلية، أغلبها بينت أن الدوري الإيطالي وجهة اللاعب المفضلة.

وكان كيسيه انضم إلى أهلي جدة في أغسطس 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في 119 مباراة بقميص أهلي جدة.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع الأهلي ثلاثة ألقاب، تمثلت بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي، كما سجل 26 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

إلى ذلك، تدرس اللجنة الفنية نادي اتحاد جدة جدوى التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق أهلي جدة بدلًا من البرازيلي فابينيو تفاريس، الذي ينتهي عقده في يوليو الجاري، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن اللجنة الفنية بدأت منذ أسابيع دراسة التقارير الخاصة بكيسيه، إلى جانب تقييم مدى ملاءمته فنيًا وانسجامه مع أسلوب لعب الفريق، ضمن خطة إعداد قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.

ولا يزال خيار الإبقاء على فابينيو واردًا، إلا أن فرص استمراره تبدو ضعيفة، في ظل توجه مسؤولي النادي إلى عدم تجديد عقده.

ولفت التقرير إلى أن المدرب الجديد، الذي تعمل إدارة اتحاد جدة على التعاقد معه، سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في اعتماد قائمة اللاعبين الأجانب، والموافقة على الصفقات الجديدة.

وفي الوقت ذاته، تواصل اللجنة الفنية دراسة عدد من الأسماء الأجنبية، تمهيدًا لحسم الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.