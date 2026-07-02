مواعيد مباريات الخميس 2 يوليو وفجر الجمعة.. مواجهتان أوروبيتان والجزائر أمام سويسرا

الخميس، 02 يوليه 2026 - 10:49

كتب : FilGoal

احتفال هدف نذير بن بوعلي - الجزائر ضد الأردن

تستكمل مواجهات دور الـ32 كأس العالم 2026 يوم الخميس وفجر الجمعة.

وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك، ونظرا لفارق التوقيت فهناك مباريات تلعب فجرا.

وتلعب مباراة إسبانيا والنمسا اليوم الخميس، بينما تقام مباراة الجزائر أمام سويسرا فجر الجمعة.

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كأس العالم

إسبانيا × النمسا.. تلعب المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورت ماكس 1,3.

البرتغال × كرواتيا.. تلعب المباراة في تمام الساعة 2:00 صباحا وتذاع على قناة بي إن سبورت ماكس 2 و4.

الجزائر × سويسرا.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة من فجر الجمعة على قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و3.

ويمكنك الاطلاع على مواعيد مباريات اليوم الخميس 2يوليو 2026 من خلال الضغط هـــــــــنــــــا

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الجزائر سويسرا كأس العالم البرتغال كرواتيا إسبانيا النمسا
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