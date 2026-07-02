كأس العالم - سجل الهدف الثاني.. تيلمان رجل مباراة أمريكا ضد البوسنة

الخميس، 02 يوليه 2026 - 06:56

كتب : FilGoal

مالك تيلمان - أمريكا - البوسنة

فاز مالك تيلمان بجائزة رجل مباراة أمريكا ضد البوسنة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وساهم تيلمان في فوز أمريكا والتأهل لدور الـ 16 في مباراة انتهت بالفوز 2-0.

وسجل تيلمان الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة قبل 8 دقائق على نهاية اللقاء، وهو ثاني هدف لأمريكا من ركلة حرة مباشرة في بطولة كبرى منذ 2017.

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ومرر لاعب الوسط 24 تمريرة صحيحة من 33 بنسبة دقة 73%.

وأكمل اللاعب مراوغتين بشكل صحيح من 5، وتحصل على خطأين لصالحه.

وسجل ثنائية أمريكا كل من فولارين بالوجون ومالك تليمان.

وللمرة الثالثة يحقق منتخب أمريكا فوزا على منتخب أوروبي في دور إقصائي في جميع المسابقات بعد الفوز على إستونيا في أولمبياد 1924 وإسبانيا في كأس القارات 2009 والبوسنة والهرسك في 2026.

ولأول مرة يفوز منتخب أمريكا على نظيره الأوروبي في كأس العالم منذ الانتصار على البرتغال 3-2 في مجموعات 2002.

وللمرة الثانية في تاريخه يحقق منتخب أمريكا الفوز في دور إقصائي بكأس العالم منذ الفوز على المكسيك في 2002.

وأًصبح منتخب البوسنة ثاني منتخب أوروبي يخسر بفارق هدفين أمام منتخب من أمريكا الشمالية بعد بلغاريا ضد المكسيك في 1986.

وسيلتقي منتخب أمريكا مع بلجيكا في دور الـ 16 وسيقام اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة صباحا.

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