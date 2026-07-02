كأس العالم – قبل لقاء مصر وأستراليا.. تيخيرا يكشف كيف يدير المباريات تحكيميا

يُعرف عن جوستافو تيخيرا الحكم الأوروجوياني إشهاره للبطاقات الصفراء والحمراء وعدم تردده، وذلك قبل لقاء مصر ضد أستراليا في كأس العالم 2026 الذي سيديره تحكيميا.

وسيلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة في التاسعة مساءً على ملعب دالاس في إطار دور الـ 32 من كأس العالم.

تيخيرا سبق وأن أوضح في حوار سابق مع ESPN خلال عام 2025 قبل إدارة كلاسيكو أوروجواي بين بينارول وناسيونال كيف يدير المباريات تحكيميا.

وقال تيخيرا الذي يعمل أيضا وكيل تأمين في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: "يكمن سر التحكيم عموما في القدرة على التكيف السريع. يجب على الحكم أن يقرأ متطلبات المباراة بسرعة؛ فهذا هو مفتاح السيطرة عليها".

وأضاف "جميعنا نرغب في إنهاء المباراة بأسرع وقت ممكن. ولأن القرارات التحكيمية، والبطاقات الصفراء المحتملة، أو ركلات الجزاء ستحدث حتما؛ علينا أن نجد التوازن والسيطرة، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وأوضح "أكره تماما أن يُطاردني اللاعبين لمسافة 15 أو 20 مترا لمجرد الاحتجاج. أعرف اللاعبين، وهم يعرفونني، ويعرفون أنه يُمكننا التحدث".

وتابع "إذا كان اللاعبون يتصرفون بشكلٍ سيء، بالإيماءات، فلن أُشارك في الحوار، أحيانا تدير مباريات لا يفهم فيها اللاعبون الأمور ويكونون مُتحمسين للغاية، لذلك أُفضّل إنهاء الحوار، وإذا تصاعد الوضع ربما أُشهر بطاقة".

وواصل "أستخدم فقط البطاقات عند الضرورة وأركز على التواصل الفعال؛ لا أوقف اللعبة لشرح كل شيء، بل أفعل ذلك فقط في بعض الحركات المحددة. أحاول أن أجعل المباراة تسير بسلاسة قدر الإمكان، وهذا ما يريده الجميع".

وأتم "أعتقد أن لدي أسلوبا في توزيع العدد المناسب من البطاقات، لا قليل جدا ولا كثير جدا؛ أحاول دائما إيجاد هذا التوازن. أحاول التكيف مع متطلبات اللعبة؛ وأحيانا يتحقق ذلك بسرعة أكبر، حسب صعوبة المباراة".

الأوروجوياني صاحب الـ 38 عاما أشهر 1735 بطاقة صفراء و97 بطاقة حمراء واحتسب 114 ركلة جزاء في 345 مباراة بجميع المسابقات.

وسبق أن أدار الحكم الأوروجوياني مباراة المكسيك أمام كوريا الجنوبية في دور المجموعات من كأس العالم 2026.

وخلال ذلك اللقاء أشهر الحكم بطاقتين صفراوين كانا من نصيب لاعبي كوريا الجنوبية، وخلال اللقاء احتسب 16 خطأ طيلة 90 دقيقة.

واحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف خلف بلجيكا.

فيما احتل منتخب أستراليا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف متقدما أمام باراجواي.

وسيلتقي الفائز من مباراة مصر وأستراليا، مع الفائز من مباراة كاب فيردي ضد الأرجنتين في دور الـ 16.