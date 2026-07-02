كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني

الخميس، 02 يوليه 2026 - 06:31

كتب : FilGoal

بابي جاي

أعلن بابي جاي لاعب منتخب السنغال اعتزال اللعب الدولي مؤقتا، عقب الخروج من دور الـ32 لكأس العالم أمام بلجيكا.

وودع منتخب السنغال البطولة بعد الخسارة أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي، رغم التقدم بهدفين حتى الدقيقة 86.

وقال باب جاي عبر حسابه: "سأتحدث لاحقا عن الإقصاء من البطولة".

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وأضاف "لكنني أعلن التوقف عن اللعب الدولي طالما استمر هذا الجهاز الفني".

وكان لاعب فياريال قد شارك بشكل أساسي في مشوار المنتخب، وقدم أداء مميزا خلال البطولة.

وسجل ثنائية في المباراة السابقة أمام العراق، والتي ساهمت في تأهل السنغال للأدوار الإقصائية.

وخرج اللاعب في الدقيقة 66 من مواجهة بلجيكا وشارك لامين كامارا بدلا منه.

وارتكب كامارا خطأ في الدقيقة الأخيرة من الشوطين الإضافيين ليتم احتساب ركلة جزاء سجلها يوري تيليمانس ليخطف بطاقة التأهل.

وودع ثالث منتخب إفريقي في الأدوار الإقصائية كأس العالم بعد جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والسنغال.

فيما تأهل منتخب المغرب كممثل إفريقي وحيد في دور الـ 16.

ويلتقي المنتخب البلجيكي أمام أمريكا، يوم الثلاثاء 7 يوليو الساعة الثالثة فجرًا.

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