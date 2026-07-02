كأس العالم - داليتش: مواجهة البرتغال ستحسم في الوسط وليست بين مودريتش ورونالدو

الخميس، 02 يوليه 2026 - 06:21

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - مدرب منتخب كرواتيا

يؤمن زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا أن مواجهة البرتغال في دور الـ32 من كأس العالم لن تكون صراعا فرديا بين لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، بل ستحسم في وسط الملعب.

ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة البرتغال يوم الخميس في تورونتو.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي: "أتوقع أن تكون المعركة في خط الوسط، البرتغال يملك لاعبين مميزين تكتيكيا، وكل خطأ قد يكون مكلفا".

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وشدد داليتش "البرتغال فريق يحب الاستحواذ ولا يملك نقاط ضعف كثيرة".

واختتم تصريحاته "المباراة لن تكون بين لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو".

ويقود وسط كرواتيا لوكا مودريتش إلى جانب مارتن باتورينا وبيتر سوتشيتش.

بينما يضم وسط البرتغال فيتينيا وجواو نيفيز وبرونو فيرنانديز.

ونجح منتخب كرواتيا في التعافي من خسارته الافتتاحية أمام إنجلترا، بالفوز على بنما ثم غانا.

في المقابل، حقق منتخب البرتغال فوزا واحدا وتعادلين في دور المجموعات.

وتعد المباراة الأخيرة التي تستضيفها تورونتو في البطولة.

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