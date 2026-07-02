كأس العالم - رانجنيك: إيقاف يامال المفتاح لمفاجأة إسبانيا

يرى رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا أن إيقاف لامين يامال سيكون أحد مفاتيح مواجهة إسبانيا في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب النمسا لمواجهة إسبانيا يوم الخميس، في مواجهة قوية بين الفريقين.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "يامال لاعب رائع وسيستمر لسنوات طويلة، علينا مراقبته جيدا ومنعه من الحصول على المساحات أو الفرص للانطلاق".

وتابع "الجماهير تحب مشاهدة يامال، لكن مهمتنا أن نقلل خطورته قدر الإمكان".

وكان يامال قد شارك بشكل محدود في دور المجموعات بعد عودته من إصابة عضلية، ونجح في تسجيل هدف.

وتابع "نعلم أننا بحاجة لتقديم مستوى أفضل أمام إسبانيا بسبب قوتهم، ويجب أن نخطو خطوة إضافية إذا أردنا تحقيق نتيجة إيجابية".

وسجل منتخب النمسا 6 أهداف في دور المجموعات، متفوقا تهديفيا على إسبانيا.

من جانبه، قال دافيد ألابا قائد النمسا: "إسبانيا فريق قوي ويقدم كرة جذابة".

وأضاف "يمتلكون لاعبين قادرين على صناعة الفارق، لن نختبئ، سنلعب بأسلوب هجومي ونحاول تحقيق الفوز".

ويغيب فيليب مويني عن صفوف النمسا بسبب الإصابة، لكن المدرب أكد امتلاك فريقه البدائل.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة بعدما حقق انتصارين وتعادل ووصل لـ7 نقاط ليواجه النمسا صاحب المركز الثاني في المجموعة العاشرة.