كما وصفوهم
الخميس، 02 يوليه 2026 - 05:49
كتب : إسلام أحمد
حقق منتخب أمريكا الفوز على نظيره البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0 وتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026 في لقاء أقيم على ملعب سان فرانسيسكو.
وسجل ثنائية أمريكا كل من فولارين بالوجون ومالك تليمان.
وللمرة الثالثة يحقق منتخب أمريكا فوزا على منتخب أوروبي في دور إقصائي في جميع المسابقات بعد الفوز على إستونيا في أولمبياد 1924 وإسبانيا في كأس القارات 2009 والبوسنة والهرسك في 2026.
ولأول مرة يفوز منتخب أمريكا على نظيره الأوروبي في كأس العالم منذ الانتصار على البرتغال 3-2 في مجموعات 2002.
وللمرة الثانية في تاريخه يحقق منتخب أمريكا الفوز في دور إقصائي بكأس العالم منذ الفوز على المكسيك في 2002.
وأًصبح منتخب البوسنة ثاني منتخب أوروبي يخسر بفارق هدفين أمام منتخب من أمريكا الشمالية بعد بلغاريا ضد المكسيك في 1986.
وسيلتقي منتخب أمريكا مع بلجيكا في دور الـ 16 وسيقام اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة صباحا.
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كما وصفوهم
قلّل مراسلو ولاعبو منتخب أمريكا من نظيرهم البوسني قبل المباراة بشكل واضح وهو ما أثار استياء العديد وظنه سيكون دافعا للبوسنة من أجل الرد في أرض الملعب.
قبل أيام من المباراة أثارت أبيجيل فيليز مراسلة قناة ABC7 الأمريكية الجدل بشأن تقليلها من البوسنة فقالت: "لا أستطيع تحديد موقعها على الخريطة. لا أعرف شيئا عن البوسنة، ولا أريد أن أعرف. ذلك لأن فريق منتخب أمريكا عاد، ونحن أفضل من أي وقت مضى".
أبيجيل بعد العديد من الانتقادات السلبية اعتذرت بشكل رسمي لشعب البوسنة.
إلا أن تيم هاوارد حارس أمريكا السابق سار على نفس النهج فقال إن لاعبي البوسنة سيواجهون واقعا قاسيا.
لكن ماوريسيو بوكتينيو رفض التقليل من منافسه فقال في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "علينا التعامل مع المباراة كأنها نهائي، واحترام المنافس".
من جانبه رد يرجي بارباراز مدرب منتخب البوسنة والهرسك: "لا نهتم بوصفنا بالفريق الأضعف، الأهم ما يحدث داخل الملعب".
ماذا حدث في أرض الملعب؟
استحوذ لاعبو البوسنة على الكرة وسددوا أكثر دون أن يشكلوا أي خطورة على مرمى أمريكا.
وعندما تعرض فولارين بالوجون للطرد قبل نصف ساعة على نهاية اللقاء لم يستغلوا الفرصة بل واستقبلوا هدفا حسم اللقاء.
وظهروا بشكل باهت جعلهم فعلا "الفريق الأضعف" كما وصفهم الأمريكان.
التشكيل
عاد كريستيان بوليسيتش إلى التشكيل الأساسي لمنتخب أمريكا بعدما شارك كبديل في آخر مباراتين.
في المقابل أصبح إدين دجيكو بعمر 40 عاما و106 يوما أكبر لاعب يخوض مباريات إقصائية في كأس العالم.
وصف المباراة
الدقائق الأولى من اللقاء شهدت محاولات من الفريقين لكنها كانت غير مكتملة بتألق الحارسين.
في أول 20 دقيقة وصل استحواذ أمريكا لـ 78%، واستمر التعادل السلبي.
واهتزت الشباك في الدقيقة 32 عن طريق بالوجون لكن الهدف ألغي سريعا بداعي التسلل.
إلغاء هدف فولارين بالوغون بداعي التسلل!#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/NtfrdXPJBu— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026
في الدقيقة 45 تلقى بالوجون بينية بعدما ارتطمت بقدم المدافعين وأودعها في الشباك مسجلا الهدف الأول لأمريكا ورافعا رصيده لـ 3 أهداف في 2026.
⚽️🔥 على إثر هفوة دفاعية ... فولارين بالوغون يفتتح التسجيل لمنتخب الولايات المتحدة#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UHAGD4mqa0— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026
وكاد بالوجون أن يضيف هدفه الرابع في البطولة لكن العارضة تعاطفت مع البوسنة لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد.
🥅 فرصة خطيرة لمنتخب الولايات المتحدة.. كرة بالوغون تصطدم بالعارضة#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nQmDinkTi5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026
بداية الشوط الثاني كانت مثل الأول، لكن الأوضاع اشتعلت في الدقيقة 63 بعد تدخل عنيف من بالوجون على قدم طارق موهاريموفيتش.
الحكم عاد لتقنية الفيديو ثم أعلن طرد المهاجم بسبب التدخل المتهور لتكمل أمريكا اللقاء بـ 10 لاعبين.
الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس يعود إلى الـVAR ويرفع البطاقة الحمراء في وجه صاحب الهدف الأول للمنتخب الأمريكي فولارين بالوغون.#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/IW5P5XGddu— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026
استحوذ لاعبو البوسنة على الكرة لكن لم يشكلوا أي خطورة على مرمى أًصحاب الأرض.
وظهر التوتر جليا على اللاعبين ومدربهم بعدما تحصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة 82 تحصل منتخب أمريكا على خطأ على حدود منطقة الجزاء نفذه مالك تيلمان بتسديدة قوية سكنت الشباك.
✨⚽️ سحر وروعة هدف مالك تيلمان يتجسد في هذه الركلة! 🔥#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/uAz0tF0yrp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026
حاول لاعبو البوسنة تذليل الفارق فمرت تصويبة إرمين ماهميتش بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 90+8، لتنتهي المباراة بفوز أمريكا والتأهل لدور الـ 16.