حقق منتخب أمريكا الفوز على نظيره البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0 وتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026 في لقاء أقيم على ملعب سان فرانسيسكو.

وسجل ثنائية أمريكا كل من فولارين بالوجون ومالك تليمان.

وللمرة الثالثة يحقق منتخب أمريكا فوزا على منتخب أوروبي في دور إقصائي في جميع المسابقات بعد الفوز على إستونيا في أولمبياد 1924 وإسبانيا في كأس القارات 2009 والبوسنة والهرسك في 2026.

ولأول مرة يفوز منتخب أمريكا على نظيره الأوروبي في كأس العالم منذ الانتصار على البرتغال 3-2 في مجموعات 2002.

وللمرة الثانية في تاريخه يحقق منتخب أمريكا الفوز في دور إقصائي بكأس العالم منذ الفوز على المكسيك في 2002.

وأًصبح منتخب البوسنة ثاني منتخب أوروبي يخسر بفارق هدفين أمام منتخب من أمريكا الشمالية بعد بلغاريا ضد المكسيك في 1986.

وسيلتقي منتخب أمريكا مع بلجيكا في دور الـ 16 وسيقام اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة صباحا.

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كما وصفوهم

قلّل مراسلو ولاعبو منتخب أمريكا من نظيرهم البوسني قبل المباراة بشكل واضح وهو ما أثار استياء العديد وظنه سيكون دافعا للبوسنة من أجل الرد في أرض الملعب.

قبل أيام من المباراة أثارت أبيجيل فيليز مراسلة قناة ABC7 الأمريكية الجدل بشأن تقليلها من البوسنة فقالت: "لا أستطيع تحديد موقعها على الخريطة. لا أعرف شيئا عن البوسنة، ولا أريد أن أعرف. ذلك لأن فريق منتخب أمريكا عاد، ونحن أفضل من أي وقت مضى".

أبيجيل بعد العديد من الانتقادات السلبية اعتذرت بشكل رسمي لشعب البوسنة.

إلا أن تيم هاوارد حارس أمريكا السابق سار على نفس النهج فقال إن لاعبي البوسنة سيواجهون واقعا قاسيا.

لكن ماوريسيو بوكتينيو رفض التقليل من منافسه فقال في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "علينا التعامل مع المباراة كأنها نهائي، واحترام المنافس".

من جانبه رد يرجي بارباراز مدرب منتخب البوسنة والهرسك: "لا نهتم بوصفنا بالفريق الأضعف، الأهم ما يحدث داخل الملعب".

ماذا حدث في أرض الملعب؟

استحوذ لاعبو البوسنة على الكرة وسددوا أكثر دون أن يشكلوا أي خطورة على مرمى أمريكا.

وعندما تعرض فولارين بالوجون للطرد قبل نصف ساعة على نهاية اللقاء لم يستغلوا الفرصة بل واستقبلوا هدفا حسم اللقاء.

وظهروا بشكل باهت جعلهم فعلا "الفريق الأضعف" كما وصفهم الأمريكان.

التشكيل

عاد كريستيان بوليسيتش إلى التشكيل الأساسي لمنتخب أمريكا بعدما شارك كبديل في آخر مباراتين.

في المقابل أصبح إدين دجيكو بعمر 40 عاما و106 يوما أكبر لاعب يخوض مباريات إقصائية في كأس العالم.

وصف المباراة

الدقائق الأولى من اللقاء شهدت محاولات من الفريقين لكنها كانت غير مكتملة بتألق الحارسين.

في أول 20 دقيقة وصل استحواذ أمريكا لـ 78%، واستمر التعادل السلبي.

واهتزت الشباك في الدقيقة 32 عن طريق بالوجون لكن الهدف ألغي سريعا بداعي التسلل.

في الدقيقة 45 تلقى بالوجون بينية بعدما ارتطمت بقدم المدافعين وأودعها في الشباك مسجلا الهدف الأول لأمريكا ورافعا رصيده لـ 3 أهداف في 2026.

وكاد بالوجون أن يضيف هدفه الرابع في البطولة لكن العارضة تعاطفت مع البوسنة لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد.

بداية الشوط الثاني كانت مثل الأول، لكن الأوضاع اشتعلت في الدقيقة 63 بعد تدخل عنيف من بالوجون على قدم طارق موهاريموفيتش.

الحكم عاد لتقنية الفيديو ثم أعلن طرد المهاجم بسبب التدخل المتهور لتكمل أمريكا اللقاء بـ 10 لاعبين.

استحوذ لاعبو البوسنة على الكرة لكن لم يشكلوا أي خطورة على مرمى أًصحاب الأرض.

وظهر التوتر جليا على اللاعبين ومدربهم بعدما تحصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 82 تحصل منتخب أمريكا على خطأ على حدود منطقة الجزاء نفذه مالك تيلمان بتسديدة قوية سكنت الشباك.

حاول لاعبو البوسنة تذليل الفارق فمرت تصويبة إرمين ماهميتش بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 90+8، لتنتهي المباراة بفوز أمريكا والتأهل لدور الـ 16.