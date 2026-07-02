كأس العالم - جاهزية ثلاثي منتخب إسبانيا قبل مواجهة النمسا

كشف لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا جاهزية ثلاثي الفريق لمواجهة النمسا في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة النمسا اليوم الخميس، بعد بداية متذبذبة في دور المجموعات.

وكشف دي لا فوينتي عن جاهزية الثلاثي لامين يامال وفيكتور مونوز يريمي بينو بشكل طبيعي.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "لامين يامال تعافى من إصابة العضلة الخلفية ويمكنه المشاركة لفترات أطول".

وتابع "كما تعافى يريمي بينو من إصابة في الكتف، وعاد فيكتور مونيوز بعد إصابة عضلية".

وتابع "الفريق بدأ يتعرف على الأخطاء التي يجب تصحيحها، وأتوقع تحسنا في الأداء خلال المباراة المقبلة".

وكان منتخب إسبانيا قد تعادل مع كاب فيردي، وفاز بفارق هدف على أوروجواي، بينما حقق فوزا كبيرا على السعودية.

وتحدث عن الضغوط قائلا: "أحب التوقعات الكبيرة، وعلينا أن نكون على قدرها".

وأضاف "الجماهير تنتظر الكثير منا، وعلينا الرد داخل الملعب، الأجواء داخل الفريق إيجابية قبل اللقاء".

واختتم تصريحاته "تم الاستقرار على التشكيل الأساسي، واللاعبون في حالة جيدة ومستعدون للمواجهة".

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة بعدما حقق انتصارين وتعادل ووصل لـ7 نقاط ليواجه النمسا صاحب المركز الثاني في المجموعة العاشرة.