كأس العالم - جاهزية ثلاثي منتخب إسبانيا قبل مواجهة النمسا

الخميس، 02 يوليه 2026 - 05:46

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي

كشف لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا جاهزية ثلاثي الفريق لمواجهة النمسا في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة النمسا اليوم الخميس، بعد بداية متذبذبة في دور المجموعات.

وكشف دي لا فوينتي عن جاهزية الثلاثي لامين يامال وفيكتور مونوز يريمي بينو بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - يامال: إسبانيا ستفوز بكأس العالم.. ودور المجموعات لا يعني شيئا الآن كوكوريا: مورينيو هنأني بعد أول فوز.. وثقوا في إسبانيا كأس العالم - صدمة لـ إسبانيا مع احتمالية غياب نيكو ويليامز لنهاية البطولة تشكيل كأس العالم - ميرينو يقود وسط إسبانيا.. وفالفيردي أساسي مع أوروجواي

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "لامين يامال تعافى من إصابة العضلة الخلفية ويمكنه المشاركة لفترات أطول".

وتابع "كما تعافى يريمي بينو من إصابة في الكتف، وعاد فيكتور مونيوز بعد إصابة عضلية".

وتابع "الفريق بدأ يتعرف على الأخطاء التي يجب تصحيحها، وأتوقع تحسنا في الأداء خلال المباراة المقبلة".

وكان منتخب إسبانيا قد تعادل مع كاب فيردي، وفاز بفارق هدف على أوروجواي، بينما حقق فوزا كبيرا على السعودية.

وتحدث عن الضغوط قائلا: "أحب التوقعات الكبيرة، وعلينا أن نكون على قدرها".

وأضاف "الجماهير تنتظر الكثير منا، وعلينا الرد داخل الملعب، الأجواء داخل الفريق إيجابية قبل اللقاء".

واختتم تصريحاته "تم الاستقرار على التشكيل الأساسي، واللاعبون في حالة جيدة ومستعدون للمواجهة".

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة بعدما حقق انتصارين وتعادل ووصل لـ7 نقاط ليواجه النمسا صاحب المركز الثاني في المجموعة العاشرة.

كأس العالم إسبانيا يامال
نرشح لكم
كأس العالم - رانجنيك: إيقاف يامال المفتاح لمفاجأة إسبانيا كما وصفوهم كأس العالم - لاعب أستراليا: نتوقع ضغطا من مصر ونسعى لاستغلال المساحات كأس العالم - صلاح يشارك في مران منتخب مصر الجماعي.. وتدريبات علاجية للثنائي كأس العالم - بوس: نحترم صلاح خارج الملعب لكن داخله إما أن تأكل أو تؤكل كأس العالم - رئيس كاب فيردي: يمكننا الفوز على الأرجنتين.. وسنواجه ميسي بنفس العزيمة كأس العالم - لوكاكو: سئمت من هذه المباريات.. والسنغال من أفضل فرق البطولة كأس العالم - جارسيا: نعرف هذه المنتخبات جيدا في الدقائق الأخيرة يفقدون شكلهم الخططي
أخر الأخبار
كأس العالم - رانجنيك: إيقاف يامال المفتاح لمفاجأة إسبانيا 18 دقيقة | في المونديال
كما وصفوهم 28 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - جاهزية ثلاثي منتخب إسبانيا قبل مواجهة النمسا 32 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لاعب أستراليا: نتوقع ضغطا من مصر ونسعى لاستغلال المساحات ساعة | في المونديال
كأس العالم - صلاح يشارك في مران منتخب مصر الجماعي.. وتدريبات علاجية للثنائي ساعة | في المونديال
كأس العالم - بوس: نحترم صلاح خارج الملعب لكن داخله إما أن تأكل أو تؤكل ساعة | في المونديال
كأس العالم - رئيس كاب فيردي: يمكننا الفوز على الأرجنتين.. وسنواجه ميسي بنفس العزيمة ساعة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: سئمت من هذه المباريات.. والسنغال من أفضل فرق البطولة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532361/كأس-العالم-جاهزية-ثلاثي-منتخب-إسبانيا-قبل-مواجهة-النمسا