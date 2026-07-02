كأس العالم - لاعب أستراليا: نتوقع ضغطا من مصر ونسعى لاستغلال المساحات

الخميس، 02 يوليه 2026 - 05:01

كتب : FilGoal

أيدين هروستيش - أستراليا

كشف أيدين هروستيش لاعب منتخب أستراليا جاهزية فريقه لاستغلال المساحات خلال مواجهة مصر في دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد منتخب أستراليا لمواجهة مصر يوم الجمعة، وسط ترقب لموقف محمد صلاح من المشاركة بعد إصابته العضلية.

وقال أيدين هروستيش: "نحترم كل المنافسين، لكن تركيزنا على أنفسنا".

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وأضاف "الأهم هو ما سنقدمه داخل الملعب وكيف نسجل ونحافظ على شباكنا".

وكشف "نتوقع ضغطا من مصر، ولذلك سنحاول إيجاد المساحات واستغلالها بالشكل الجيد".

واختتم تصريحاته "خلقنا فرصا، وفي يوم آخر كنا سنسجل، وننتظر أن تتابع الجماهير المباراة بحماس كبير".

وتأهل منتخب أستراليا إلى الأدوار الإقصائية بعد الفوز على تركيا والتعادل مع باراجواي، مع الحفاظ على نظافة شباكه في المباراتين.

وواجه دفاع أستراليا عدة نجوم خلال البطولة ونجح في الحد من خطورتهم.

وتقام مباراة مصر وأستراليا الساعة التاسعة مساء الجمعة، في دور الـ 32 من كأس العالم.

وتقام المباراة على ملعب AT&T في دالاس، بولاية تكساس الأمريكية.

وحل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

أما منتخب أستراليا فحل ثانيا في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متفوقا على باراجواي الثالث بفارق الأهداف.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وأستراليا في دور الـ 16 أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي.

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