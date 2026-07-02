كأس العالم - صلاح يشارك في مران منتخب مصر الجماعي.. وتدريبات علاجية للثنائي

واصل منتخب مصر تدريباته في مدينة سبوكين قبل التوجه إلى دالاس لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة في التاسعة مساءً على ملعب دالاس.

وخاض المنتخب مرانه بمشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي.

أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحضر مران منتخب مصر، هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في كأس العالم ومحمد الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026، كثاني المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء الأرجنتين بطل العالم وكاب فيردي.