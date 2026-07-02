كأس العالم - صلاح يشارك في مران منتخب مصر الجماعي.. وتدريبات علاجية للثنائي

الخميس، 02 يوليه 2026 - 04:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

واصل منتخب مصر تدريباته في مدينة سبوكين قبل التوجه إلى دالاس لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة في التاسعة مساءً على ملعب دالاس.

وخاض المنتخب مرانه بمشاركة محمد صلاح في التدريب الجماعي.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موعد المران الأخير لـ منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا كأس العالم – مباراة مصر ضد إيران الأعلى مشاهدة في البطولة حتى الآن كأس العالم - مدرب إيران: كنا نعلم أن الدقائق الأخيرة أمام مصر ستكون في صالحنا كأس العالم - الظهور الثاني.. حكم أوروجوياني يدير مباراة مصر وأستراليا

أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وحضر مران منتخب مصر، هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في كأس العالم ومحمد الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026، كثاني المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء الأرجنتين بطل العالم وكاب فيردي.

محمد صلاح منتخب مصر مران منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - لاعب أستراليا: نتوقع ضغطا من مصر ونسعى لاستغلال المساحات كأس العالم - بوس: نحترم صلاح خارج الملعب لكن داخله إما أن تأكل أو تؤكل كأس العالم - رئيس كاب فيردي: يمكننا الفوز على الأرجنتين.. وسنواجه ميسي بنفس العزيمة كأس العالم - لوكاكو: سئمت من هذه المباريات.. والسنغال من أفضل فرق البطولة كأس العالم - جارسيا: نعرف هذه المنتخبات جيدا في الدقائق الأخيرة يفقدون شكلهم الخططي كأس العالم - ثياو: الخروج من البطولة مؤلم.. وهذه هي كرة القدم خبر في الجول - مخلوف يتوصل لاتفاق على البنود الشخصية مع الأهلي كأس العالم - أتم العودة بنجاح.. يوري تيليمانس رجل مباراة بلجيكا ضد السنغال
أخر الأخبار
كأس العالم - لاعب أستراليا: نتوقع ضغطا من مصر ونسعى لاستغلال المساحات 31 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - صلاح يشارك في مران منتخب مصر الجماعي.. وتدريبات علاجية للثنائي 41 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بوس: نحترم صلاح خارج الملعب لكن داخله إما أن تأكل أو تؤكل 42 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رئيس كاب فيردي: يمكننا الفوز على الأرجنتين.. وسنواجه ميسي بنفس العزيمة 49 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: سئمت من هذه المباريات.. والسنغال من أفضل فرق البطولة 58 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - المفاوضات مستمرة بين شكري والمصري لحسم الانتقال ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - جارسيا: نعرف هذه المنتخبات جيدا في الدقائق الأخيرة يفقدون شكلهم الخططي ساعة | في المونديال
كأس العالم - ثياو: الخروج من البطولة مؤلم.. وهذه هي كرة القدم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532359/كأس-العالم-صلاح-يشارك-في-مران-منتخب-مصر-الجماعي-وتدريبات-علاجية-للثنائي