كأس العالم - بوس: نحترم صلاح خارج الملعب لكن داخله إما أن تأكل أو تؤكل

كشف جوردان بوس لاعب منتخب أستراليا جاهزية فريقه لمواجهة مصر في دور الـ32 من كأس العالم، مشددا على أن المباراة ستكون "حياة أو موت".

جوردان بوس النادي : فيينورد أستراليا

ويستعد منتخب أستراليا لمواجهة مصر يوم الجمعة، وسط ترقب لموقف محمد صلاح من المشاركة بعد إصابته العضلية.

وقال جوردان بوس عن مواجهة صلاح: "هناك احترام خارج الملعب، لكن داخل الملعب لا يوجد احترام فقط إما أن تفوز أو تُهزم، بتلك الطريقة سيخوض الجميع المباراة وأنا أيضا".

وشدد "محمد صلاح لاعب من الطراز الرفيع وظل في القمة لفترة طويلة، علينا أن نبحث عن كيفية إيقافه وإيقاف منتخب مصر".

وتابع "نحترم صلاح ومصر، لكن داخل الملعب، إما أن تأكل أو تؤكل".

وتابع "عملنا على كيفية التعامل معه ومع منتخب مصر، ونستعد لتنفيذ خطة الجهاز الفني".

وكان صلاح قد غاب عن التدريبات الأخيرة واكتفى ببرنامج تأهيلي، إلى جانب أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم، بينما شارك حمدي فتحي بشكل جزئي، ويغيب مهند لاشين للإيقاف.

وتأهل منتخب أستراليا إلى الأدوار الإقصائية بعد الفوز على تركيا والتعادل مع باراجواي، مع الحفاظ على نظافة شباكه في المباراتين.

وواجه دفاع أستراليا عدة نجوم خلال البطولة ونجح في الحد من خطورتهم.

وتقام مباراة مصر وأستراليا الساعة التاسعة مساء الجمعة، في دور الـ 32 من كأس العالم.

وتقام المباراة على ملعب AT&T في دالاس، بولاية تكساس الأمريكية.

وحل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

أما منتخب أستراليا فحل ثانيا في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متفوقا على باراجواي الثالث بفارق الأهداف.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وأستراليا في دور الـ 16 أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي.