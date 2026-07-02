كأس العالم - رئيس كاب فيردي: يمكننا الفوز على الأرجنتين.. وسنواجه ميسي بنفس العزيمة

الخميس، 02 يوليه 2026 - 04:42

كتب : FilGoal

منتخب كاب فيردي

يأمل جوزيه ماريا نيفيز رئيس كاب فيردي تحقيق منتخب بلاده لمفاجأة والفوز على الأرجنتين في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب كاب فيردي مع الأرجنتين في الواحدة صباحا من يوم السبت المقبل.

وقال رئيس كاب فيردي خلال حوار مع BBC: "أعتقد أننا يمكننا الفوز على الأرجنتين 1-0، نحن نلعب للفوز".

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وأضاف "عندما تكون التوقعات منخفضة بشأن فريق ما، وإذا كان لدى هذا الفريق رغبة في الفوز، فمن الممكن تحقيق ذلك. يجب على دولة صغيرة مثل كاب فيردي أن تبذل جهدا دائما لفعل ذلك ولمفاجأة الناس باستمرار".

وأردف "يتمتع منتخب كاب فيردي بثقة كاملة وأمل كبير، وسيبذل قصارى جهده للفوز. لذا، لدينا فرصة مؤكدة للفوز على الأرجنتين".

وأكمل "ذهبنا إلى كأس العالم هذا لنكتب مصيرنا بأنفسنا، وهو مواجهة الأبطال".

وأتم "سنواجه الأرجنتين وميسي بنفس العزيمة، ونفس الإرادة، وبرغبة في الفوز والوصول إلى المرحلة التالية".

وحقق منتخب كاب فيردي إنجازا كبيرا بالتأهل للدور الـ 32 من كأس العالم في الظهور الأول بالبطولة.

وتعادل المنتخب المُلقب بالقروش الزرقاء مع إسبانيا والسعودية سلبيا، وأوروجواي بنتيجة 2-2.

وتأهل كاب فيردي وفي رصيده 3 نقاط في المركز الثاني خلف إسبانيا المتصدرة.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مواجهة مصر وأستراليا في دور الـ 16.

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