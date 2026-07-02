كأس العالم - لوكاكو: سئمت من هذه المباريات.. والسنغال من أفضل فرق البطولة

شدد روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا على قوة منتخب السنغال بعد الفوز أمامهم بشق الأنفس.

وأقصى منتخب بلجيكا منافسه السنغالي بسيناريو قاسي في دور الـ 32 من كأس العالم.

وحوّل منتخب بلجيكا تأخره بهدفين إلى تعادل في الوقت القاتل قبل أن يسجل يوري تيليمانس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع بالشوط الإضافي الثاني.

وقال روميلو لوكاكو عبر موقع فيفا مازحا "لقد سئمت من هذه المباريات".

وتابع "كانت مباراة حماسية، بذلنا قصارى جهدنا وأظهرنا روحا قتالية رغم التأخر في النتيجة".

وشدد "في مباريات كهذه، هذا ما يتطلبه الأمر، منتخب السنغال من أفضل الفرق في البطولة".

وأوضح "كانت مباراة صعبة للغاية من الناحية الفنية والبدنية والخططية".

وواصل "انتصارات مثل هذه تقوي الروابط بين أعضاء الفريق وهذا ما نحتاجه".

واختتم لوكاكو تصريحاته "نعم كان من المفترض أن أسدد ركلة الجزاء، لكن بما أنني مازلت أمر بفترة صعبة نفسيا، ففضلت أن يسددها يوري تيليمانس".

ونجح تيليمانس في التتويج بجائزة رجل المباراة بعد تسجيل هدفين لمنتخب بلاده.

وشهدت المباراة اشتباكا بين تيليمانس وتروسارد في الدقيقة 69 بينما يتجه اللاعبون إلى استراحة شرب المياه، وسط محاولات زملائهما في إبعادهما.

قبل أن يصنع تروسارد الهدف الثاني القاتل، ومنح زميله فرصة تسجيل التعادل، ليتصالحا في ملعب المباراة.

ورفع لوكاكو رصيد أهدافه في كأس العالم إلى 7 أهداف، متصدرا قائمة هدافي بلجيكا التاريخيين بكأس العالم.

وودع ثالث منتخب إفريقي في الأدوار الإقصائية كأس العالم بعد جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والسنغال.

فيما تأهل منتخب المغرب كممثل إفريقي وحيد في دور الـ 16.

ويلتقي المنتخب البلجيكي أمام الفائز من مباراة أمريكا أمام البوسنة، يوم الثلاثاء 7 يوليو الساعة الثالثة فجرًا.

ويلعب منتخبا أمريكا والبوسنة، فجر اليوم الخميس، في دور الـ32 لكأس العالم.