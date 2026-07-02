خبر في الجول - المفاوضات مستمرة بين شكري والمصري لحسم الانتقال

لا تزال المفاوضات مستمرة بين محمد شكري لاعب الأهلي والنادي المصري لحسم البنود الشخصية.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن وسطاء عرضوا صفقة تبادلية بين الأهلي مع المصري تشمل 6 لاعبين. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن المفاوضات ما زالت جارية من أجل حسم انتقاله.

وانضم شكري إلى الأهلي بداية الموسم الماضي لكن عانى اللاعب من المشاركة بشكل غير منتظم.

واتفق محمد شكري على الرحيل من النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن محمد شكري اتفق مع الأهلي على الرحيل بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم.

ويسعى اللاعب للمشاركة في المباريات بشكل أساسي من أجل العودة لمنتخب مصر من جديد.

ولم يحدد شكري وجهته حتى الآن، لكنه يميل لعرض المصري بسبب الأجواء الجماهيرية.

وخاض شكري 14 مباراة مع الأهلي هذا الموسم لكن بإجمالي 717 دقيقة فقط.

ولعب البالغ من العمر 26 عاما أغلب المباريات كبديل.

وكان شكري قد انتقل من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 ولمدة ثلاثة مواسم.