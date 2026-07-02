كأس العالم - جارسيا: نعرف هذه المنتخبات جيدا في الدقائق الأخيرة يفقدون شكلهم الخططي

انتقد رودي جارسيا مدرب بلجيكا، طريقة السنغال للدفاع عن تقدمهم بهدفين دون مقابل.

وأقصى منتخب بلجيكا منافسه السنغالي بسيناريو قاسي في دور الـ 32 من كأس العالم.

وحوّل منتخب بلجيكا تأخره بهدفين إلى تعادل في الوقت القاتل قبل أن يسجل يوري تيليمانس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع بالشوط الإضافي الثاني.

وقال رودي جارسيا مدرب بلجيكا عقب المباراة: "في كرة القدم كل شيء ممكن طالما آمنت به، وتكمن قوة هذا الفريق أيضا في اللاعبين البدلاء".

وتابع "لا يمكنك تحقيق النتائج بـ 11 لاعبا فقط، وأجرينا التعديلات اللازمة بدءا من الشوط الثاني".

وأضاف "مررنا تمريرات حاسمة من مسافات بعيدة دون داع، وعالجنا هذا الأمر وتحسن شكل الفريق رغم استقبال الهدف الثاني".

وكشف جارسيا "نحن نعرف هذه الفرق جيدا، تفقد شكلها الخططي قرب نهاية المباراة، وعندما وصلت المباراة إلى 2-0 كنت أعلم أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لحماية مرماهم، وهو ما أعتبره خطأ فادحا".

وواصل "ذكروني، عندما نتقدم 2-0 ألا نفعل ذلك، لأنه عندما تستقبل هدفا كما فعلوا عندما كانت النتيجة 2-1 تتغير المباراة تماما".

واختتم جارسيا تصريحاته "تمكنا من معادلة النتيجة، وكان من الجيد جدا التسجيل في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء مستحقة تماما".

ونجح تيليمانس في التتويج بجائزة رجل المباراة بعد تسجيل هدفين لمنتخب بلاده.

وشهدت المباراة اشتباكا بين تيليمانس وتروسارد في الدقيقة 69 بينما يتجه اللاعبون إلى استراحة شرب المياه، وسط محاولات زملائهما في إبعادهما.

قبل أن يصنع تروسارد الهدف الثاني القاتل، ومنح زميله فرصة تسجيل التعادل، ليتصالحا في ملعب المباراة.

ورفع لوكاكو رصيد أهدافه في كأس العالم إلى 7 أهداف، متصدرا قائمة هدافي بلجيكا التاريخيين بكأس العالم.

وودع ثالث منتخب إفريقي في الأدوار الإقصائية كأس العالم بعد جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والسنغال.

فيما تأهل منتخب المغرب كممثل إفريقي وحيد في دور الـ 16.

ويلتقي المنتخب البلجيكي أمام الفائز من مباراة أمريكا أمام البوسنة، يوم الثلاثاء 7 يوليو الساعة الثالثة فجرًا.

ويلعب منتخبا أمريكا والبوسنة، فجر اليوم الخميس، في دور الـ32 لكأس العالم.