كأس العالم - ثياو: الخروج من البطولة مؤلم.. وهذه هي كرة القدم

أعرب بابي ثياو مدرب منتخب السنغال عن إحباطه بعد الخروج من كأس العالم.

وأقصى منتخب بلجيكا منافسه السنغالي بسيناريو قاسي في دور الـ 32 من كأس العالم.

وحوّل منتخب بلجيكا تأخره بهدفين إلى تعادل في الوقت القاتل قبل أن يسجل يوري تيليمانس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع بالشوط الإضافي الثاني.

وقال بابي ثياو عبر موقع فيفا: "خرجنا من البطولة وهذا مؤلم، لكن يجب أن نهنئ الفريق الذي بذل قصارى جهده".

وتابع "للأسف لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا بهدفين، وهذه هي كرة القدم".

واختتم ثياو تصريحاته "أهنئ منتخب بلجيكا على التأهل، وعلينا أن نتقبل هذه النتيجة".

ونجح تيليمانس في التتويج بجائزة رجل المباراة بعد تسجيل هدفين لمنتخب بلاده.

وشهدت المباراة اشتباكا بين تيليمانس وتروسارد في الدقيقة 69 بينما يتجه اللاعبون إلى استراحة شرب المياه، وسط محاولات زملائهما في إبعادهما.

قبل أن يصنع تروسارد الهدف الثاني القاتل، ومنح زميله فرصة تسجيل التعادل، ليتصالحا في ملعب المباراة.

ورفع لوكاكو رصيد أهدافه في كأس العالم إلى 7 أهداف، متصدرا قائمة هدافي بلجيكا التاريخيين بكأس العالم.

وودع ثالث منتخب إفريقي في الأدوار الإقصائية كأس العالم بعد جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والسنغال.

فيما تأهل منتخب المغرب كممثل إفريقي وحيد في دور الـ 16.

ويلتقي المنتخب البلجيكي أمام الفائز من مباراة أمريكا أمام البوسنة، يوم الثلاثاء 7 يوليو الساعة الثالثة فجرًا.

ويلعب منتخبا أمريكا والبوسنة، فجر اليوم الخميس، في دور الـ32 لكأس العالم.