خبر في الجول - مخلوف يتوصل لاتفاق على البنود الشخصية مع الأهلي

الخميس، 02 يوليه 2026 - 03:21

كتب : عمرو نبيل

محمد مخلوف - المصري - الجونة

توصل محمد مخلوف لاعب وسط المصري لاتفاق على البنود الشخصية مع الأهلي للانتقال لصفوفه.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن وسطاء عرضوا صفقة تبادلية بين الأهلي مع المصري تشمل 6 لاعبين. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب لم يوقع عقود حتى الآن، في انتظار حسم الاتفاق بين الأهلي والمصري لحسم الصفقة بشكل نهائي.

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صاحب الـ 28 عاما خاض الموسم المنقضي 27 مباراة سجل خلالها هدفين وساهم في تتويج الفريق بلقب المصري في كأس عاصمة مصر.

وانضم مخلوف لصفوف المصري قادما من الإسماعيلي في 2024 وخاض 55 مباراة سجل خلالها 3 وصنع 5.

وسبق أن قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "وسطاء بين الأهلي والمصري عرضوا صفقة تبادلية بين الناديين تشمل 6 لاعبين".

وأضاف "الصفقة المقترحة هي حصول النادي البورسعيدي على مصطفى العش وعمر الساعي وأحمد رضا ومحمد شكري، ويحصل الأحمر على الجزائري عبد الرحيم دغموم ومحمد مخلوف بالإضافة إلى 30 مليون جنيه".

وكان مصطفى العش قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى المصري. وأيضا عمر الساعي الذي لعب الموسم بالكامل معارا للفريق البورسعيدي من الأحمر.

أما أحمد رضا لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى البنك الأهلي.

وانضم محمد شكري للأهلي الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا لكنه لم يشارك كثيرا بسبب الإصابة.

الأهلي الدوري المصري المصري محمد مخلوف
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