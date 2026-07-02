انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) البوسنة.. فوز أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أمريكا ضد البوسنة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب أمريكا في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما صعد منتخب البوسنة ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 82: جوووول مالك تيلمان يسجل الثاني من ركلة حرة مباشرة

ق 79: هدف غير محتسب لبوليسيتش بداعي التسلل

ق 64: بطاقة حمراء لبالوجون

ق 63: تدخل قوي من بالوجون والحكم يعودة لتقنية الفيديو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: العارضة تمنع الهدف الثاني لبالوجون

ق 45: جووول أووول بالوجون يسجل من انفراد بعد بينية ارتطمت بقدم المدافع

ق 31: هدف غير محتسب لأمريكا سجل بالوجون بداعي التسلل

بداية اللقاء