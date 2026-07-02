انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) البوسنة.. فوز أصحاب الأرض
الخميس، 02 يوليه 2026 - 02:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أمريكا ضد البوسنة في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.
وتأهل منتخب أمريكا في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.
بينما صعد منتخب البوسنة ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 82: جوووول مالك تيلمان يسجل الثاني من ركلة حرة مباشرة
ق 79: هدف غير محتسب لبوليسيتش بداعي التسلل
ق 64: بطاقة حمراء لبالوجون
ق 63: تدخل قوي من بالوجون والحكم يعودة لتقنية الفيديو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+5: العارضة تمنع الهدف الثاني لبالوجون
ق 45: جووول أووول بالوجون يسجل من انفراد بعد بينية ارتطمت بقدم المدافع
ق 31: هدف غير محتسب لأمريكا سجل بالوجون بداعي التسلل
بداية اللقاء
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