تشكيل كأس العالم - دجيكو الأكبر في الإقصائيات أساسي مع البوسنة ضد أمريكا

يبدأ إدين دجيكو في قيادة هجوم البوسنة أمام أمريكا ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

ويستمر كريم ألايبيجوفيتش وإرميدين ديميروفيتش في الهجوم.

ويلعب منتخب البوسنة أمام أمريكا ضمن منافسات دور الـ 32.

ويصبح دجيكو بعمر 40 عاما و106 يوما أكبر لاعب يخوض مباريات إقصائية في كأس العالم.

وجاء تشكيل البوسنة كالآتي:

الحارس: نيكولا فاسيلي

الدفاع: أمار ديديتش – نيكولا كاتيتش - ستيفان راديليتش – طارق موهاريموفيتش – سعيد كولاسيناك

الوسط: - إيفان شونيتش - كريم ألايبيجوفيتش - أرمين جيجوفيتش.

الهجوم: إرميدين ديميروفيتش - إيدين دجيكو.

وكان منتخب البوسنة قد تأهل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في دور المجموعات.

بينما تصدر منتخب أمريكا مجموعته برصيد 6 نقاط.

ويشارك منتخب البوسنة للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم بعد نسخة 2014.

وكان منتخب البوسنة وقتها قد ودع مبكرا من دور المجموعات.