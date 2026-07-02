تشكيل كأس العالم - عودة بوليسيتش أساسي أمام البوسنة

عاد كريستيان بوليسيتش إلى التشكيل الأساسي لمنتخب أمريكا استعدادا لمواجهة البوسنة والهرسك.

كريستيان بوليسيتش النادي : ميلان أمريكا

ويلعب منتخب أمريكا أمام البوسنة والهرسك ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

ولعب بوليسيتش آخر مباراتين مع أمريكا كبديل بعد أن عانى من إصابة في الجولة الافتتاحية.

وجاء تشكيل أمريكا كالآتي:

الحارس: مات فريز

الدفاع: سيرجينيو ديست – كريس ريتشاردز – تيم ريم – أليكس فريمان – أنتوني روبينسون.

الوسط: تايلر آدمز – وسيتون ماكيني – ماليك تيلمان

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – فولارين بالوجون

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة لملاقاة بلجيكا في ثمن النهائي.

وتأهل منتخب أمريكا في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما صعد منتخب البوسنة ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات.

ويلعب منتخب أمريكا للمرة 12 في تاريخه بكأس العالم.

وكانت أفضل نتائج منتخب أمريكا في كأس العالم بالنسخة الأولى عندما حققت المركز الثالث.

ومنذ النسخة الأولى كانت النتيجة الأفضل هي التأهل لربع النهائي في نسخة 2002.