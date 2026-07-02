تشكيل كأس العالم - عودة بوليسيتش أساسي أمام البوسنة

الخميس، 02 يوليه 2026 - 02:15

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - أمريكا - تركيا

عاد كريستيان بوليسيتش إلى التشكيل الأساسي لمنتخب أمريكا استعدادا لمواجهة البوسنة والهرسك.

ويلعب منتخب أمريكا أمام البوسنة والهرسك ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

ولعب بوليسيتش آخر مباراتين مع أمريكا كبديل بعد أن عانى من إصابة في الجولة الافتتاحية.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - سجل من التسديدة الأولى.. جولر رجل مباراة تركيا ضد أمريكا تشكيل كأس العالم - تغييرات عديدة في أمريكا.. ويلماز يقود هجوم تركيا قبل الوداع كأس العالم - تعديل في وقت سفر إيران إلى أمريكا قبل مواجهة مصر كأس العالم - بوليسيتش جاهز لمواجهة أمريكا أمام تركيا

وجاء تشكيل أمريكا كالآتي:

الحارس: مات فريز

الدفاع: سيرجينيو ديست – كريس ريتشاردز – تيم ريم – أليكس فريمان – أنتوني روبينسون.

الوسط: تايلر آدمز – وسيتون ماكيني – ماليك تيلمان

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – فولارين بالوجون

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة لملاقاة بلجيكا في ثمن النهائي.

وتأهل منتخب أمريكا في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

بينما صعد منتخب البوسنة ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات.

ويلعب منتخب أمريكا للمرة 12 في تاريخه بكأس العالم.

وكانت أفضل نتائج منتخب أمريكا في كأس العالم بالنسخة الأولى عندما حققت المركز الثالث.

ومنذ النسخة الأولى كانت النتيجة الأفضل هي التأهل لربع النهائي في نسخة 2002.

كأس العالم أمريكا
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - أمريكا (0)-(0) البوسنة.. بداية اللقاء تشكيل كأس العالم - دجيكو الأكبر في الإقصائيات أساسي مع البوسنة ضد أمريكا ليس دياز كأس العالم - مؤتمر دي لا فوينتي: لا مجال للخطأ.. وويليامز سيغيب أمام النمسا كأس العالم – مباراة مصر ضد إيران الأعلى مشاهدة في البطولة حتى الآن كأس العالم - مؤتمر مارتينز: مرحلة الحسم تبدأ الآن ولا مجال للمخاطرة كأس العالم – الدرندلي: صلاح جاهز ونأمل في مشاركته أمام أستراليا ليكيب: نانت يوقع غرامة مالية على مصطفى محمد
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - أمريكا (0)-(0) البوسنة.. بداية اللقاء 6 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - دجيكو الأكبر في الإقصائيات أساسي مع البوسنة ضد أمريكا 28 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - عودة بوليسيتش أساسي أمام البوسنة 36 دقيقة | في المونديال
ليس دياز 56 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر دي لا فوينتي: لا مجال للخطأ.. وويليامز سيغيب أمام النمسا ساعة | في المونديال
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع إنبي بشأن أقطاي وعلي محمود ساعة | الدوري المصري
كأس العالم – مباراة مصر ضد إيران الأعلى مشاهدة في البطولة حتى الآن 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر مارتينز: مرحلة الحسم تبدأ الآن ولا مجال للمخاطرة 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532346/تشكيل-كأس-العالم-عودة-بوليسيتش-أساسي-أمام-البوسنة