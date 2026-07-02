أقصى منتخب بلجيكا منافسه السنغالي بسيناريو قاسي في دور الـ 32 من كأس العالم.

ورغم تقدم منتخب السنغال بهدفين نظيفين في الدقيقتين 25 عن طريق حبيب ديارا، وإسماعيلا سار في الدقيقة 51.

إلا أن المنتخب البلجيكي نجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 86، و88 عن طريق لوكاكو، وتيليمانس، لتتجه المباراة للوقت الإضافي.

وبينما تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، حصل منتخب بلجيكا على ضربة جزاء في الدقيقة 120+1، ليسجلها تيليمانس في الشباك معلنا فوز بلجيكا.

وسبق أن تحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بنهائي كأس الأمم الإفريقية يناير الماضي، ولكن أهدرها إبراهيم دياز، لينجح بعدها منتخب السنغال في الفوز بالوقت الإضافي.

ولكن تيليمانس ليس كدياز الذي أهدر الركلة، فمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى دور الـ 16 من كأس العالم.

وشهدت المباراة اشتباكا بين تيليمانس وتروسارد في الدقيقة 69 بينما يتجه اللاعبون إلى استراحة شرب المياه، وسط محاولات زملائهما في إبعادهما.

قبل أن يصنع تروسارد الهدف الثاني القاتل، ومنح زميله فرصة تسجيل التعادل، ليتصالحا في ملعب المباراة.

وطالب الجهاز الفني للسنغال بركلة جزاء في الدقيقة 120+11، بعد اصطدام الكرة بيد مدافع بلجيكا، ولكن الحكم احتسبها ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها سار بعيدة ويطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز بلجيكا.

ورفع لوكاكو رصيد أهدافه في كأس العالم إلى 7 أهداف، متصدرا قائمة هدافي بلجيكا التاريخيين بكأس العالم.

وودع ثالث منتخب إفريقي في الأدوار الإقصائية كأس العالم بعد جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والسنغال.

فيما تأهل منتخب المغرب كممثل إفريقي وحيد في دور الـ 16.

ويلتقي المنتخب البلجيكي أمام الفائز من مباراة أمريكا أمام البوسنة، يوم الثلاثاء 7 يوليو الساعة الثالثة فجرًا.

ويلتقي منتخبا أمريكا والبوسنة، الثالثة فجر يوم الخميس، في دور الـ32 لكأس العالم.

التشكيل

بلجيكا

تيبو كورتوا - آرثر ثيات - براندون ميخيلي - ماكسيم دي كويبر - تيموتي كاستاني - كيفن دي بروين - يوري تيليمانس - هانز فاناكن - لياندرو تروسارد - شارل دي كيتيلير - جيريمي دوكو.

السنغال

موري دياو - إسماعيل جاكوبس - كريبين دياتا - موسى نياكاتي - إدريسا جانا جاي - باثي سيسي - بابا جاي- حبيب ديارا - ساديو ماني - إيليمان ندياي - إسماعيلا سار.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بفرصة من المنتخب البلجيكي في الدقيقة التاسعة عن طريق دي كيتيلير الذي مرر لـ تروسارد الذي سدد ولكن تصدى لها حارس السنغال موري دياو.

وجاءت أول فرص السنغال الخطيرة في الدقيقة 13، بعد كرة عرضية من موسى نياكاتي حاول كورتوا إبعادها قبل أن تسقط لإسماعيلا سار داخل منطقة الـ 6 يارادات أمام المرمى الخالي ولكن اصطدمت بالقائم قبل أن تخرج إلى ضربة مرمى.

ووسط سيطرة سنغالية، نجح أسود التيرانجا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من ساديو ماني لعبها إسماعيلا سار رأسية لترتد من القائم الأيسر لكورتوا، ليتابعها حبيب ديارا في الشباك معلنا الهدف الأول في المباراة.

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حبيب ديارا يتابع رأسية سار ويقص شريط أهداف السنغال أمام بلجيكا 🎯pic.twitter.com/sfNLIuUyaZ — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

واصل لاعبو السنغال سيطرتهم بعد استراحة شرب المياه.

وفي الدقيقة 32 اقتحم عدد من الجماهير أرض الملعب لتتوقف المباراة للحظات، قبل إخراجهم.

وتبادل لاعبو السنغال تمرير الكرات على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتوغل ساديو ماني في الدقيقة 36 إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تصدى لها كورتوا ليمنع الهدف الثاني لأسود التيرانجا.

ضغط المنتخب البلجيكي في الدقائق الأخيرة في محاولة لإدراك التعادل.

مر جيريمي دوكو في الدقيقة 43 ليسدد كرة قوية اصطدمت بالدفاع وكادت تخادع الحارس السنغالي الذي أمسك بالكرة.

وسدد بعدها دي كويبر لاعب بلجيكا تسديدة قوية تصدى لها موري دياو ببراعة لتتحول إلى ركنية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع رودي جارسيا مدرب بلجيكا بـ روميلو لوكاكو بدلا من شارل دي كيتيلير في أول تبديلات الفريق.

ومع الدقيقة الأولى للشوط الثاني، لعب ساديو ماني كرة عرضية، تابعها إيليمان ندياي ولكن تسديدته ذهبت بجوار القائم الأيمن.

ونجح إسماعيلا سار في تسجيل الهدف الثاني للسنغال في شباك بلجيكا في الدقيقة 51.

تسلم إسماعيلا سار كرة طويلة لينفرد بالمرمى ويسددها صاروخية في شباك كورتوا مضيفا الهدف الثاني للسنغال.

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صاروخ من سار غير قابل للإيقاف 🚀pic.twitter.com/suPo8D0C5V — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

وأجرى رودي جارسيا تبديلان جديدان من أجل محاولة تعديل النتيجة فدفع في الدقيقة 56 بـ دودي لوكيباكيو، ونيكولاس راسكين، بدلا من دوكو ودي بروين.

وأثناء التوجه لاستراحة شرب المياه في الدقيقة 69، اشتبك الثنائي تيليمانس وتروسارد، وسط محاولات من زملائهما في السيطرة على الموقف.

الأمور لا تسير على ما يرام داخل المنتخب البلجيكي 👀 مشادة بين تروسارد وتيليمانس خلال فترة الاستراحة، ولوكاكو يتدخل لتهدئة الأوضاع 😤#كاس_العالم | #في_المونديال pic.twitter.com/VqknmMq0P7 — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

وتألق كورتوا ليمنع فرصة الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة 84، وسط استستلام للاعبي بلجيكا.

وانقلبت المباراة في 3 دقائق، بعدما نجح لوكاكو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 86 مستغلا كرة عرضية من توماس مونييه ليسددها قوية في الشباك.

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هدف لوكاكو الذي أعطى أمل لمنتخب بلاده 💫pic.twitter.com/M3Yniu3IkK — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

وبعد دقيقتين نجح تيليمانس في تسجيل التعادل بعد كرة عرضية من تروسارد، ليتصالحا بعد اشتباكهما بدقائق.

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جنووووووون رأسية تيليمانس تُبقي على آمال بلجيكا أمام السنغال والتعادل في الدقائق الأخيرة pic.twitter.com/SIW6tNddQp — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، لتتجه المباراة لوقت إضافي.

أجرى ثياو مدرب السنغال، 3 تبديلات مع انطلاق الشوط الأول الإضافي، بخروج ماني وجاكوبس وإدريسا جانا ونزول نيكولاس جاكسون وماليك ضيوف وبارا ندياي

انتهى الشوط الأول الإضافي بالنتيجة ذاتها 2-2.

وكاد البديل نيكولاس جاكسون، أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 108 ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

وأجرى رودي جارسيا مدرب بلجيكا، تبديلا في الدقيقة 109 بخروج تروسارد ونزول أونانا.

وفي الدقيقة 118، أهدر لوكيباكيو فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد اصطدام تسديدته بعارضة السنغال.

وبعدها عاد الحكم سعيد مارتينيز إلى تقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء لصالح بلجيكا إثر عرقلة تيليمانس داخل منطقة الجزاء.

وبالفعل احتسبها ضربة جزاء لصالح بلجيكا في الدقيقة 120+1 وسط صدمة لاعبي وجماهير السنغال.

وشهد ما قبل ضربة الجزاء اشتباك بين اللاعبين على نقطة الجزاء قبل تسديدها.

وسدد تيليمانس ضربة الجزاء في الشباك معلنا هدف التأهل لبلجيكا إلى الدور ثمن النهائي.