كأس العالم - مؤتمر دي لا فوينتي: لا مجال للخطأ.. وويليامز سيغيب أمام النمسا

طمأن لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا جماهير فريقه على حالة لاعبيه، وذلك قبل مواجهة منتخب النمسا في دور الـ32، مؤكدا في الوقت ذاته أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي أخطاء.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة النمسا مساء اليوم الخميس في دور الـ32 من كأس العالم.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "ما حدث مع ييريمي بينو كان أشبه بالمعجزة، الإصابة ليست خطيرة وتدرب بشكل طبيعي".

وواصل "أما نيكو ويليامز، الحمد لله، لديه آلام بسيطة تمنعه من اللعب غدًا، لكننا متفائلون جدًا بعودته في المباراة المقبلة إذا تأهلنا".

وأردف "نتدرب على كل السيناريوهات الممكنة، بما فيها ركلات الترجيح، النمسا فريق شرس جدا، وستكون مباراة مليئة بالالتحامات".

وكشف "إذا تراجعوا للدفاع، علينا تحريك الكرة بسرعة واستغلال المساحات الضيقة، اللاعبون الذين يلعبون معا في أنديتهم يمتلكون تقاربا أكبر داخل الملعب، وهذا أمر طبيعي".

وأتم "نحن أول من يفرض على نفسه أعلى درجات المتطلبات، لكن هذا طريق لا يزال أمامنا لنقطعه، الآن لا يوجد هامش للخطأ، ويجب علينا الفوز".

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة بعدما حقق انتصارين وتعادل ووصل لـ7 نقاط ليواجه النمسا صاحب المركز الثاني في المجموعة العاشرة.