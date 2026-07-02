خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع إنبي بشأن أقطاي وعلي محمود

أتم الأهلي اتفاقه مع إنبي بشأن ضم الثنائي، علي محمود وأقطاي عبد الله.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع إنبي بشأن ضم الثنائي علي محمود وأقطاي عبد الله.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود خلال ساعات والإعلان الصفقة بشكل رسمي.

وأعلن الأهلي في وقت سابق التعاقد مع المغربي الحسين عموتة لتولي تدريبه.

وشارك علي محمود في 32 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين، مساهما في إنهاء إنبي للدوري سادسا ووصيفا في كأس عاصمة مصر.

فيما خاض أقطاي عبد الله 23 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

وسيشارك الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث.