كأس العالم - مؤتمر مارتينز: مرحلة الحسم تبدأ الآن ولا مجال للمخاطرة

الخميس، 02 يوليه 2026 - 00:13

كتب : FilGoal

روبيرتو مارتينز - منتخب البرتغال

كشف روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال أن مواجهة كرواتيا تمثل انطلاقة مرحلة جديدة في مشوار الفريق بكأس العالم، مشددًا على جاهزية جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو البدلاء.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا صباح الجمعة في إطار دور الـ32 من كأس العالم.

وقال روبرتو في المؤتمر الصحفي: "غدا وبكل المقاييس، نبدأ كأس العالم الثاني بالنسبة لنا، التحضيرات التي قمنا بها حتى الآن كانت في غاية الأهمية، وقد تمثلت في مباريات دور المجموعات الثلاث".

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: مدرب البرتغال لا يمانع تدريب النصر ولكن كأس العالم - 6 تصديات.. ديوجو كوستا رجل مباراة البرتغال ضد كولومبيا تشكيل كأس العالم - تغيير وحيد في البرتغال.. ولويس دياز يقود كولومبيا كأس العالم - لويس دياز: سنكافح أمام البرتغال من أجل الصدارة

وواصل "كانت هناك أشياء قدمناها بشكل جيد، وأخرى لا نزال بحاجة إلى تحسينها".

وأردف "الأهم بالنسبة لي الآن أن 21 لاعبا من لاعبي فريقي خاضوا أول مباراة لهم في كأس العالم، وهذا يعني أن الجميع بات جاهزا، وذلك يشمل جونزالو إيناسيو وجونزالو جوديش، اللذين قدما تحضيرات جيدة للغاية أيضًا، وهذا هو الأهم".

وكشف "لم نتمكن من المخاطرة بمشاركة برناردو سيلفا لاعب البرتغال أمام كولومبيا بسبب حصوله على بطاقة صفراء، حيث إن بطاقة أخرى كانت ستبعده عن مباراة الغد، والآن نحن جاهزون".

وأتم "كما قلت غدا نبدأ كأس العالم الثاني، وكل لاعب يشعر بالجوع والحافز، ومستعد تماما لمساعدة الفريق، سواء بدأ المباراة أساسيا، أو شارك في نهايتها، أو حتى من مقاعد البدلاء، الجميع جاهز للمساهمة في مواصلة رحلتنا".

وتأهل منتخب البرتغال في المركز الثاني من المجموعة الثانية عشر بعدما حقق المنتخب تعادلين وانتصار وجمع 5 نقاط.

كأس العالم منتخب البرتغال روبيرتو مارتينز
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر دي لا فوينتي: لا مجال للخطأ.. وويليامز سيغيب أمام النمسا كأس العالم – مباراة مصر ضد إيران الأعلى مشاهدة في البطولة حتى الآن كأس العالم – الدرندلي: صلاح جاهز ونأمل في مشاركته أمام أستراليا ليكيب: نانت يوقع غرامة مالية على مصطفى محمد كأس العالم - ديسابر: خسرنا أمام إنجلترا لأنها تملك أحد أفضل لاعبي العالم كأس العالم - مؤتمر فيتينيا: لا نفكر في المستقبل.. وتركيزنا بالكامل على موقعة كرواتيا كأس العالم – جوردون: أكره أن أكون لاعبا بديلا كأس العالم - ماييلي: اتفقنا أن نموت في الملعب أمام إنجلترا كمحاربين
أخر الأخبار
كأس العالم - مؤتمر دي لا فوينتي: لا مجال للخطأ.. وويليامز سيغيب أمام النمسا 32 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع إنبي بشأن أقطاي وعلي محمود 54 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم – مباراة مصر ضد إيران الأعلى مشاهدة في البطولة حتى الآن ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر مارتينز: مرحلة الحسم تبدأ الآن ولا مجال للمخاطرة ساعة | في المونديال
كأس العالم – الدرندلي: صلاح جاهز ونأمل في مشاركته أمام أستراليا ساعة | في المونديال
ليكيب: نانت يوقع غرامة مالية على مصطفى محمد ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم - ديسابر: خسرنا أمام إنجلترا لأنها تملك أحد أفضل لاعبي العالم ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر فيتينيا: لا نفكر في المستقبل.. وتركيزنا بالكامل على موقعة كرواتيا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532341/كأس-العالم-مؤتمر-مارتينز-مرحلة-الحسم-تبدأ-الآن-ولا-مجال-للمخاطرة