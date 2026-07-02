كأس العالم - مؤتمر مارتينز: مرحلة الحسم تبدأ الآن ولا مجال للمخاطرة

كشف روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال أن مواجهة كرواتيا تمثل انطلاقة مرحلة جديدة في مشوار الفريق بكأس العالم، مشددًا على جاهزية جميع اللاعبين، سواء الأساسيين أو البدلاء.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا صباح الجمعة في إطار دور الـ32 من كأس العالم.

وقال روبرتو في المؤتمر الصحفي: "غدا وبكل المقاييس، نبدأ كأس العالم الثاني بالنسبة لنا، التحضيرات التي قمنا بها حتى الآن كانت في غاية الأهمية، وقد تمثلت في مباريات دور المجموعات الثلاث".

وواصل "كانت هناك أشياء قدمناها بشكل جيد، وأخرى لا نزال بحاجة إلى تحسينها".

وأردف "الأهم بالنسبة لي الآن أن 21 لاعبا من لاعبي فريقي خاضوا أول مباراة لهم في كأس العالم، وهذا يعني أن الجميع بات جاهزا، وذلك يشمل جونزالو إيناسيو وجونزالو جوديش، اللذين قدما تحضيرات جيدة للغاية أيضًا، وهذا هو الأهم".

وكشف "لم نتمكن من المخاطرة بمشاركة برناردو سيلفا لاعب البرتغال أمام كولومبيا بسبب حصوله على بطاقة صفراء، حيث إن بطاقة أخرى كانت ستبعده عن مباراة الغد، والآن نحن جاهزون".

وأتم "كما قلت غدا نبدأ كأس العالم الثاني، وكل لاعب يشعر بالجوع والحافز، ومستعد تماما لمساعدة الفريق، سواء بدأ المباراة أساسيا، أو شارك في نهايتها، أو حتى من مقاعد البدلاء، الجميع جاهز للمساهمة في مواصلة رحلتنا".

وتأهل منتخب البرتغال في المركز الثاني من المجموعة الثانية عشر بعدما حقق المنتخب تعادلين وانتصار وجمع 5 نقاط.