كأس العالم - ديسابر: خسرنا أمام إنجلترا لأنها تملك أحد أفضل لاعبي العالم

الخميس، 02 يوليه 2026 - 00:03

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية

يرى الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو أن فريقه ظهر بشكل رائع رغم الخسارة أمام إنجلترا في كأس العالم.

وحولت إنجلترا تأخرها بهدف أمام الكونغو إلى الفوز بهدفين سجلهما هاري كين.

وقال سيباستيان ديسابر في تصريحات للصحفيين: "من الطبيعي أن نشعر بخيبة أمل لأننا كنا نؤمن بقدرتنا على التأهل. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، لكننا استقبلنا هدفين في النهاية، وهذا أمر مؤسف".

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وأضاف "هاري كين أحد أفضل لاعبي العالم سجل هدفين في شباكنا، وعلينا أن نتعلم ونواصل التطور. ربما افتقدنا بعض الخبرة في الدقائق الأخيرة، لكن هذه هي كرة القدم".

وواصل "بعد المباراة صافحت هاري كين وقلت له: ألا تمل من حسم المباريات الكبرى؟ فابتسم وقال: أنا فقط أقوم بعملي. هذه هي شخصية هاري كين، لا ضجيج ولا استعراض، فقط الجودة".

وتابع "أحيانا لا تخسر لأن فريقك لعب بشكل سيئ، بل لأن المنافس يملك لاعبا استثنائيا، وفي هذه المباراة كان ذلك اللاعب هو هاري كين".

وشدد "أعتقد أننا تركنا صورة مشرفة عن الكونغو. اللاعبون قاتلوا حتى النهاية، واليوم أصبح العالم كله يعرف أن الكونغو تملك لاعبين موهوبين يلعبون بروح رائعة".

وأتم تصريحاته "هذا المنتخب يعكس شخصية شعبه، بالإصرار والصمود. كانت تجربة للتعلم، لكن اللاعبين لعبوا بكل ما يملكون، ويمكننا أن نفخر بهذا الفريق".

وودع منتخب الكونغو الديمقراطية كأس العالم من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأنهى منتخب الكونغو الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، قبل أن ينجح منتخب إنجلترا في تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق هاري كين ليفوز بالمباراة.

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