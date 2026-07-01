كأس العالم - مؤتمر فيتينيا: لا نفكر في المستقبل.. وتركيزنا بالكامل على موقعة كرواتيا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 23:57

كتب : FilGoal

فيتينيا - منتخب البرتغال

شدد فيتينيا لاعب منتخب البرتغال على أن تفكير فريقه لا يتجاوز المواجهة المقبلة أمام كرواتيا، مؤكدا صعوبة البطولة وشراسة المنافسة بين جميع المنتخبات.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا صباح الجمعة في دور الـ32 من كأس العالم.

وقال فيتينيا في المؤتمر الصحفي: "في الوقت الحالي، لا ينبغي لنا التفكير في المستقبل البعيد، كل تركيزنا منصب على مباراة صعبة للغاية أمام كرواتيا، هذا هو كل ما نفكر فيه الآن".

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: مدرب البرتغال لا يمانع تدريب النصر ولكن كأس العالم - 6 تصديات.. ديوجو كوستا رجل مباراة البرتغال ضد كولومبيا تشكيل كأس العالم - تغيير وحيد في البرتغال.. ولويس دياز يقود كولومبيا كأس العالم - لويس دياز: سنكافح أمام البرتغال من أجل الصدارة

وواصل "إذا نجحنا في العبور، وقتها سنرى ما الذي سيأتي بعد ذلك، بالطبع نشاهد باقي المباريات في الفندق ونستمتع بها، لكن من الصعب جدًا التفكير في منافس محتمل في الأدوار المقبلة".

وأتم "شاهدنا في المباريات الآخرى مدى التنافسية الكبيرة بين جميع المنتخبات، هذه بطولة صعبة على الجميع، وغدًا، يجب أن تكون البرتغال كلها مستعدة للمباراة لأننا سنبذل كل ما لدينا لتحقيق الانتصار".

وتأهل منتخب البرتغال في المركز الثاني من المجموعة الثانية عشر بعدما حقق المنتخب تعادلين وانتصار وجمع 5 نقاط.

فيتينيا منتخب البرتغال كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر مارتينز: مرحلة الحسم تبدأ الآن ولا مجال للمخاطرة كأس العالم – الدرندلي: صلاح جاهز ونأمل في مشاركته أمام أستراليا ليكيب: نانت يوقع غرامة مالية على مصطفى محمد كأس العالم - ديسابر: خسرنا أمام إنجلترا لأنها تملك أحد أفضل لاعبي العالم كأس العالم – جوردون: أكره أن أكون لاعبا بديلا كأس العالم - ماييلي: اتفقنا أن نموت في الملعب أمام إنجلترا كمحاربين كأس العالم - موعد مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16 مباشر كأس العالم - بلجكيا (0)-(2) السنغال.. جووووول الثااااني
أخر الأخبار
كأس العالم - مؤتمر مارتينز: مرحلة الحسم تبدأ الآن ولا مجال للمخاطرة 6 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – الدرندلي: صلاح جاهز ونأمل في مشاركته أمام أستراليا 11 دقيقة | في المونديال
ليكيب: نانت يوقع غرامة مالية على مصطفى محمد 14 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - ديسابر: خسرنا أمام إنجلترا لأنها تملك أحد أفضل لاعبي العالم 15 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر فيتينيا: لا نفكر في المستقبل.. وتركيزنا بالكامل على موقعة كرواتيا 22 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – جوردون: أكره أن أكون لاعبا بديلا 54 دقيقة | في المونديال
كرة يد - الزمالك يعزز صفوفه بصفقتين جديدتين ساعة | كرة يد
كأس العالم - ماييلي: اتفقنا أن نموت في الملعب أمام إنجلترا كمحاربين ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532337/كأس-العالم-مؤتمر-فيتينيا-لا-نفكر-في-المستقبل-وتركيزنا-بالكامل-على-موقعة-كرواتيا