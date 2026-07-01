كأس العالم - مؤتمر فيتينيا: لا نفكر في المستقبل.. وتركيزنا بالكامل على موقعة كرواتيا

شدد فيتينيا لاعب منتخب البرتغال على أن تفكير فريقه لا يتجاوز المواجهة المقبلة أمام كرواتيا، مؤكدا صعوبة البطولة وشراسة المنافسة بين جميع المنتخبات.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا صباح الجمعة في دور الـ32 من كأس العالم.

وقال فيتينيا في المؤتمر الصحفي: "في الوقت الحالي، لا ينبغي لنا التفكير في المستقبل البعيد، كل تركيزنا منصب على مباراة صعبة للغاية أمام كرواتيا، هذا هو كل ما نفكر فيه الآن".

وواصل "إذا نجحنا في العبور، وقتها سنرى ما الذي سيأتي بعد ذلك، بالطبع نشاهد باقي المباريات في الفندق ونستمتع بها، لكن من الصعب جدًا التفكير في منافس محتمل في الأدوار المقبلة".

وأتم "شاهدنا في المباريات الآخرى مدى التنافسية الكبيرة بين جميع المنتخبات، هذه بطولة صعبة على الجميع، وغدًا، يجب أن تكون البرتغال كلها مستعدة للمباراة لأننا سنبذل كل ما لدينا لتحقيق الانتصار".

وتأهل منتخب البرتغال في المركز الثاني من المجموعة الثانية عشر بعدما حقق المنتخب تعادلين وانتصار وجمع 5 نقاط.