كأس العالم – جوردون: أكره أن أكون لاعبا بديلا

عبر أنتوني جوردون لاعب وسط منتخب إنجلترا عن شعوره بالغضب عندما يجلس على مقاعد البدلاء.

أنتوني جوردون النادي : برشلونة إنجلترا

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 لكأس العالم بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-1 في مباراة مثيرة.

ودخل جوردن مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية وتشير النتيجة إلى تقدم المنتخب الإفريقي 1-0، قبل أن يصنع هدفين ليقود إنجلترا للفوز.

وقال جوردون عقب المباراة: "أكره أن أكون لاعبًا بديلًا، أشعر بتوتر شديد عندما أكون على مقاعد البدلاء. أركل كل كرة وأتابعها برأسي وكأنني داخل الملعب. أحاول أن أهدأ وأقنع نفسي بالهدوء، لكنني لا أستطيع".

وأضاف: "كنت متحمسًا للغاية للمشاركة. اللاعبون الذين بدأوا المباراة أنهكوا المنافس، وعندما دخلت كان لاعبوهم قد شعروا بالإرهاق، لذلك حاولت استغلال ذلك بأفضل طريقة ممكنة".

وقاد هاري كين قائد إنجلترا منتخب بلاده للفوز بعدما قلب الطاولة وحده على الكونغو، وحول التأخر بهدف إلى فوز مثير بهدفين في الدقائق القاتلة.

وبذلك يتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 ليواجه المكسيك الذي فاز على الإكوادور.

وأصبح منتخب الكونغو الديمقراطية ثالث منتخب إفريقي يودع دور الـ32 لكأس العالم بعد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف أول سجله بريان سيبينجا، قبل أن يسجل هاري كين ثنائية فوز إنجلترا.