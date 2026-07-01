كرة يد - الزمالك يعزز صفوفه بصفقتين جديدتين

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 22:55

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علي - الزمالك - كرة يد

عزز نادي الزمالك صفوف فريق كرة اليد بالتعاقد مع محمود علي ومحمد سامي.

وقضى محمود علي الموسم المنصرم بصفوف نادي سموحة.

وأعلن الزمالك تعاقده مع محمود علي، الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وتعاقد الزمالك مع محمود علي، بعدما أعلن في وقت سابق ضم بلال مسعود.

كما ضم الزمالك محمد سامي لتعزيز مركز حراسة المرمى.

ويسعى الزمالك إلى العودة مجددا لمنصات التتويج في مسابقة كرة اليد.

وحقق الأهلي ألقاب الدوري والكأس والسوبر المحليين، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا.

الزمالك كرة يد
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