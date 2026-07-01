كأس العالم - ماييلي: اتفقنا أن نموت في الملعب أمام إنجلترا كمحاربين

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 22:50

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - منتخب الكونغو

أعرب فيستون ماييلي منتخب الكونغو الديمقراطية عن فخره الكبير بأداء لاعبي فريقه، رغم الخسارة أمام منتخب إنجلترا، مؤكدا أن الخروج من البطولة جاء بعد قتال حتى اللحظات الأخيرة.

وحقق منتخب إنجلترا انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف أمام الكونغو في إطار دور الـ32 من كأس العالم.

وقال ماييلي عبر بي إن سبورت: "الأمر مخيب للآمال بالطبع، لكننا فخورون بأنفسنا وبما قدمناه في البطولة، قبل اللقاء اتفقنا بيننا على شيء واحد، إذا كان علينا أن نموت في الملعب، فسنموت كمحاربين".

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وواصل "كنا نعلم أن الشوط الثاني سيكون أصعب بكثير بسبب قوة المنافس، وأعتقد أن هاري كين كالعادة أثبت قيمته الكبيرة بعدما سجل الهدفين اللذين حسما التأهل".

وأردف "لم يكن أحد يتوقع أن يصل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى هذا المستوى".

وأتم "كل الشعب الكونغولي كان خلفنا، بداية من رئيس الجمهورية وحتى الجماهير داخل البلاد وخارجها، لقد دعمونا منذ بداية المشوار وحتى نهايته، ونحن فخورون بهم للغاية، وأعتقد أنهم يستحقون الفرح بما قدموه".

وقاد هاري كين قائد إنجلترا منتخب بلاده للفوز بعدما قلب الطاولة وحده على الكونغو، وحول التأخر بهدف إلى فوز مثير بهدفين في الدقائق القاتلة.

وبذلك يتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 ليواجه المكسيك الذي فاز على الإكوادور.

وأصبح منتخب الكونغو الديمقراطية ثالث منتخب إفريقي يودع دور الـ32 لكأس العالم بعد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف أول سجله بريان سيبينجا، قبل أن يسجل هاري كين ثنائية فوز إنجلترا.

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