سكاي: تونالي يقترب من الانتقال لـ توتنام بصفقة قياسية

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 22:34

كتب : FilGoal

تونالي - نيوكاسل

يقترب ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل من الانتقال إلى توتنام بعد عقد جلسة بين الفريق اللندني ونيوكاسل مساء اليوم الأربعاء.

ساندرو تونالي

النادي : نيوكاسل يونايتد

توتنام هوتسبر

وانتقل تونالي إلى نيوكاسل صيف 2023 قادما من ميلان وينتهي عقده مع الماكبايس صيف 2028.

وكشفت شبكة سكاي سبورت عن توصل توتنام إلى اتفاق مع نيوكاسل للحصول على خدمات تونالي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الناديين انتهت بنجاح خلال الساعات الأخيرة، ليقترب تونالي من ارتداء قميص السبيرز، في إطار سعي توتنهام لتدعيم خط الوسط بصفقة من العيار الثقيل قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعمل توتنام على هذه الصفقة من أجل تعزيز صفوف الفريق من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وخاض تونالي مع نيوكاسل 110 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 10 آخرين.

توتنام الدوري الإنجليزي ساندرو تونالي
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